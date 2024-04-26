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Haberler Eğitim Haberleri Sonbaharın Eş Anlamlısı Nedir? Sonbahar Kelimesinin Eş Anlamlısı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 26.4.2024 15:40 Son Güncelleme: 26.4.2024 15:40

Sonbaharın Eş Anlamlısı Nedir? Sonbahar Kelimesinin Eş Anlamlısı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Kelimelerin eş anlamlıları, Türkçe derslerinde, günlük konuşma ve yazma dillerinde karşımıza yoğun olarak çıkmaktadır. Sonbahar kelimesinin eş anlamlısının (anlamdaşının) hangi kelime olduğunu merak edenler Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ve pek çok kaynak aracılığıyla “Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, Sonbahar Eş Anlamlısı ve cümle içinde kullanımı.

Sonbaharın Eş Anlamlısı Nedir? Sonbahar Kelimesinin Eş Anlamlısı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Sonbaharın eş anlamlısı olan sözcük okullarda Türkçe derslerinde, gündelik hayatta konuşma ve yazma dillerinde karşımıza çıkmakta. Kimi zaman öğrencilerin sınav sorusunda, kimi zaman cümlelerde tekrara düşmemek için kullanılırken bazı zamanlarda da en basitinden bulmaca çözerken eş anlamlı kelimelere ihtiyaç duymaktayız. Sonbahar kelimesine bakacak olursak, bu kelimenin yapı, tür, eş anlamını karşılayan kelimeyi öğrenmek isteyenler Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Her yaştan insan tarafından merak edilen Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir? sorusu cevabı diğer tüm merak edilenler

SONBAHAR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Oldukça güzel bir mevsimi ifade eden sonbahar kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlükte yer alan eş anlamlıları

  • güz
  • hazan
  • bağ bozumu

gibi kelimelerle ifade ediliyor.

Yukarıda yer alan kelimeleri, anlamlı ve kurallı bir cümle içerisinde sonbahar kelimesi yerine kullandığımız herhangi bir anlam değişikliğine yol açılmamış oluyor.

SONBAHAR NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre sonbahar kelimesi Türkçe ve Farsça iki kelimenin birleşiminden oluşuyor

SON (Türkçe) + BAHAR (Farsça)

Sonbahar kelimesi isim türünde Türk Dil Kurumu kaynaklarında;

  • Dünya'nın Kuzey yarım küre kısmında eylül, ekim, kasım aylarından oluşan mevsime - süreye verilen ad olarak açıklanıyor.

Bu bilgilere örnek olarak, Ayla Kutlu'nun eserinde yer alan

"Sonbahardı, suyun üstüne boyuna yapraklar düşüyordu." cümlesi verilebilir.

  • TDK sözlüğünde sonbahar kelimesi yine isim türünde ancak mecaz anlamıyla "Yaşlılık dönemi" olarak da anlamlandırılabiliyor.

SONBAHAR KELİMESİNİ İÇEREN İFADELER

  • Okullar her yıl sonbaharda açılır.
  • Sonbaharın gelmesini yazın bunaltan sıcağından kurtulmak için istiyorum.
  • Sonbaharda evi boyatmayı düşünüyoruz.

Amaç Eş Anlamlısı – Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

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Sonbaharın Eş Anlamlısı Nedir? Sonbahar Kelimesinin Eş Anlamlısı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı
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