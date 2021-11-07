Türkiye Haritası (Siyasi) - İl ve İlçe Sınırları ile Birlikte Renkli Türkiye İl (Şehir) Haritası

Düzleme, belli bir ölçek dâhilinde aktarılan ve illeri, belirli göl, akarsu ve ovaları ya da ilçeleri içeren haritalara siyasi harita denir. Bu yazımızda Türkiye iller haritası, Türkiye ilçeler haritası, renkli Türkiye haritası, Türkiye bölgeler haritası ve tüm detaylarıyla TR haritası ile haritaların içerdiği bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türkiye Siyasi Haritası

Türkiye Siyasi haritası ülke içinde bulunan tüm şehirleri gösteren ve bu şehirlerle ilgili önemli akarsu ve göllerin bilgilerini işaret eden, bir düzleme belirli bir ölçek dâhilinde aktarılmış olan harita biçimidir. Türkiye'nin illerini gösterdiği için Türkiye iller haritası olarak da bilinmektedir. Siyasi haritalar, bölgeleri, ülkelerin sınırlarını ve ülkenin kapsadığı şehirlerin sınırlarını gösterir. Bu harita biçimi ülkemizin 81 ilini, bu illerin barındırdığı önemli akarsu, gölleri, ovaları ve ülkemize sınırı bulunan 8 komşu ülkesinin görüntülerini kapsar. Aynı zamanda ülkemizde yer alan denizleri de gösterir.

Türkiye siyasi haritası ya da bir diğer ismiyle Türkiye şehir haritası incelendiğinde ülke ve devletin sınırlarıyla ilgili birçok bilgiye ulaşılır. Devlet sınırlarının nerede başlayıp bittiği, şehirlerin hangi denizlerin kıyısında konumlandığı, ülkenin en önemli göllerinin hangi şehirler içinde yer aldığı bilgileri bu haritalara bakıldığında görülebilir. Bu nedenle bir ülke ile ilgili temel sınır ve şehir bilgilerine ulaşmak için siyasi haritalara bakılır. Türkiye içinde 81 il bulunan ve 7 tane sınır komşusuna sahip bir ülkedir. Aynı zamanda Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'e kıyısı olan şehirleri barındıran bir ülkedir. Bu şehirlerin sınır ve kıyı bilgileri, hangi ülkelerle kıyısı ve sınırı olduğu renkli Türkiye haritası incelendiğinde açıkça görülür.

Türkiye Bölgeler Haritası

Türkiye haritası içinde yer alan bölgelere dair bilgiler oldukça merak edilmektedir. Türkiye'de, coğrafi konumlarına göre şehirleri kapsayan ve bu özellikler dâhilinde adlandırılmış 7 bölge vardır. Bu bölgelerin hangi şehirleri kapsadığı ve harita üzerinde nerelerde gösterildiğine dair bilgileri içeren haritalara Türkiye bölgeler haritası denir. Bu bölgeler Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'dir. Bu isimler bölgelerin coğrafi konumları ve kıyılarının olduğu denizler hakkında bilgi verir.

Türkiye İlçeler Haritası

Türkiye ilçeler haritası, mülki idare haritası olarak da adlandırılmaktadır. Ülkede yer alan şehirlerin tüm ilçelerini göstermektedir. Başkenti Ankara olan Türkiye'nin nüfusu en yoğun olan şehri ise İstanbul'dur. Bu nedenle çok fazla ilçesi olan İstanbul hakkındaki bu ilçe bilgileri harita üzerinde detaylı bir şekilde gösterilememektedir. Çünkü haritalar belirli bir ölçeğe göre düzenlenmektedir. Bundan dolayı İstanbul'un ilçe isimleri, haritanın bir köşesinde tüm bilgileriyle ayrıca yazılmıştır. Aynı durum Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan ve önemli iş merkezlerini tıpkı İstanbul gibi içinde barındıran İzmir için de söz konusudur.