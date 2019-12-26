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Son dakika haberi: 2020 oranı belli oluyor! AGİ dahil ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

görüşmelerinde en kritik saate girildi! 7 milyondan fazla çalışanı direkt, 20 milyona yakın çalışanı ise dolaylı olarak etkileyecek 2020 asgari ücret zam oranı ile ilgili son dakika haberleri yakından ediliyor. Bilindiği üzere, Tespit Komisyonu üçüncü görüşme 17 Aralık'ta yapmıştı. Asgari ücret dördüncü ve son toplantısı 14.00 itibari ile başladı ve akabinde Çalışma Bakanlığı tarafından sonucu açıklanacak. Üçüncü toplantının ardından çeşitli kararlar alınırken TÜİK'ten de ilk rakamlar paylaşılmıştı. AGİ, brüt ve net konusunda da önemli açıklamalar yapılmıştı. Başkan Erdoğan da jest yapılabileceği müjdesini vermişti. Bu yönde de, '2020 Asgari zam oranı belli oldu mu, ne kadar oldu?' sorusu günün en çok merak edilen sorusu olarak öne çıkıyor. Peki, 2020 Asgari ücret zammı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, AGİ, net, brüt ve zam oranı gibi merak edilen birçok başlığı içeren son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 15:32
Son dakika haberi: Asgari ücret 2020 zam oranı belli oluyor! Asgari ücret zammı AGİ dahil ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren süreçte en kritik saatlere girildi! Bu doğrultuda da, ve AGİ'ye yapılacak miktarı ile ilgili son dakika haberleri de konunun doğrudan ve dolaylı olarak muhatabı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, Asgari Ücret Belirleme Komisyon'u ilk görüşmeyi 2 Aralık, üçüncü görüşmesini ise 17 Aralık tarihinde yapmıştı. Son toplantıda AGİ ve hakkında TÜİK tarafından ilk rakamlar telaffuz edilmişti. Merakla beklenilen 4. toplantı ise 14.00 itibari ile başladı ve Çalışma Bakanlığı tarafından sonucu birazdan açıklanacak. Bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde, işverenler sendikası ile işçi sendikaları arasında AGİ dahil, rakam farklılıkları bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak olan 4. toplantı sonrası hükümetin teklifi açıklanacak.

AGİ VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2020 BELLİ OLDU MU, AÇIKLANDI MI?

En kritik günde, gerek görüşmeleri, gerekse AGİ ve asgari ücret zam oranı son dakika haberlerini yakından takip eden vatandaşların konuya yönelik en üst seviyeye ulaştı. Bu bağlamda, '2020 Asgari ücret zam oranı belli oldu mu, açıklandı mı?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun saat 14.00'teki kritik toplantısı başladı.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor

4. TOPLANTI SONUCU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek son toplantıda 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret netleştirilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki 14.00'te başlayan toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.

Gerçekleşecek toplantının ardından asgari ücret zammı oranı ile ilgili nihai karar kamuoyu ile birazdan paylaşılacak.

İşte, merakla beklenilen konuya yönelik detaylar;

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Son dakika haberi: Asgari ücret 2020 zam oranı belli oluyor! Asgari ücret zammı AGİ dahil ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
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