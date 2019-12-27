Son dakika bilgisi! Asgari ücret zam oranı ne kadar oldu? AGİ dahil net asgari ücret zammı ne kadar oldu? İşte AGİ hesaplama tablosu...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren süreçte en kritik açıklama yapıldı! Bu doğrultuda da, asgari ücret ve AGİ'ye yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri de konunun doğrudan ve dolaylı olarak muhatabı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyordu. Bilindiği üzere, Asgari Ücret Belirleme Komisyon'u ilk görüşmeyi 2 Aralık, üçüncü görüşmesini ise 17 Aralık tarihinde yapmıştı. Son toplantıda AGİ ve asgari ücret zammı hakkında TÜİK tarafından ilk rakamlar telaffuz edilmişti. Merakla beklenilen ve saat 14.00'te başlayan toplantı sona erdi. Akabinde, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından net ve brüt asgari ücret rakamı açıklandı. Bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde, işverenler sendikası ile işçi sendikaları arasında AGİ dahil, rakam farklılıkları bulunuyordu.

AGİ VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2020 BELLİ OLDU VE AÇIKLANDI!

En kritik günde, gerek görüşmeleri, gerekse AGİ ve asgari ücret zam oranı son dakika haberlerini yakından takip eden vatandaşların konuya yönelik en üst seviyeye ulaştı. Bu bağlamda, '2020 Asgari ücret zam oranı belli oldu mu, açıklandı mı?' sorusunun yanıtını oldukça merak ediyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun saat 14.00'teki kritik toplantısı sona erdi ve açıklama Bakan Selçuk tarafından bizzat yapıldı.

2020 yılı net asgari ücret zammı açıklandı! İşte 2020 yılı net asgari ücret...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından notlar;

* Asgari ücret tespit komisyonumuzun ton son toplantısına hoşgeldiniz diyorum. Toplantımızın tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret tespit çalışmaları beşer üyeyle temsil edildiği 15 üyeden oluşan bağımsız bir komisyon tarafından yapılmaktadır. Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta yine bu salonda yapmıştı.

* Ben komisyon çalışmalarına sundukları değerli katkılardan dolayı Türk İş'e TİSK'e ve tüm kamu temsilcilerimize teşekkür etmek isterim. Biz her daim çalışmalarımızı istişare yoluyla, tüm tarafların görüşlerini göz önünde bulundurarak yürütmeyi önemsiyoruz. Sosyal adaleti pekiştirmeyi, işçilerimizi ve işverenleri birlikte korumayı, kayıtlı istihdamı artırarak çalışanlarımızın sosyal güvencesini sağlamayı, kaynaklarımızı da daha etkin kullanarak sürdürülebilir kalkınmayı temel önceliğimiz olarak görmekteyiz.

* 2002 yılında net 184 lirayı, 2019'da 2 bin 20 liraya yükseltmiş olduk. Reel olarak yüzde 142 artık sağlamıştık. Asgari ücreti konuşurken bizim hükümet olarak aldığımız her politikada herkese ulaşmayı da hedeflemekteyiz.

AGİ DAHİL 2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılı için geçerli olacak brüt ve AGİ dahil net asgari ücret rakamı açıklandı. Selçuk tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL.

2020 AGİ TABLOSU

2019 (TL) -- 2020 (TL)

Bekar 191,88 --> 220,73

Eşi çalışmayan, çocuksuz 230,26 --> 264,87

Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259,04 --> 297,98

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287,82 --> 331,09

Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326,20 --> 375,23

Eşi çalışan, çocuksuz 191,88 --> 220,73

Eşi çalışan, 1 çocuklu 220,66 --> 253,83

Eşi çalışan, 2 çocuklu 249,44 --> 286,94

Eşi çalışan, 3 çocuklu 287,82 --> 331,09

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Yapılan açıklamalar ise şu şekilde;