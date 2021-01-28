Son Dakika Haberi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 28 Ocak bugün ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan, altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl pandeminin de getirdiği etkiyle inişli çıkışlı bir grafik sergileyen altın, yeni yılda da düşüş eğiliminde bulunuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (28 OCAK PERŞEMBE)

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 28 Ocak 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.