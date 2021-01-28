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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 28 Ocak bugün ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Haberi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek 28 Ocak bugün ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

ile ilgili haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinde, rekor seviyeleri gören altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile birlikte düşüşe geçmişti. Yeni yılda da düşüş eğilimi göstermeye devam eden altının gram fiyatı bu sabaha 452 liradan başladı. Peki, ? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları

Giriş Tarihi: 28.1.2021 07:57 Son Güncelleme: 28.1.2021 07:57 ABONE OL
Son Dakika Haberi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 28 Ocak bugün ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan, altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl pandeminin de getirdiği etkiyle inişli çıkışlı bir grafik sergileyen altın, yeni yılda da düşüş eğiliminde bulunuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (28 OCAK PERŞEMBE)

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 28 Ocak 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 394,49

SATIŞ: 424,79

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.906,00

SATIŞ: 2.950,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.425,00

SATIŞ: 1.446,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.917,00

SATIŞ: 2.955,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.804,49

SATIŞ: 2.858,82

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Class Petrol’den yatırım atağı!
Class Petrol’den yatırım atağı!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 713,00

SATIŞ: 724,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 438,22

SATIŞ: 438,28

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Class Petrol’den yatırım atağı!
Class Petrol’den yatırım atağı!
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Son Dakika Haberi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 28 Ocak bugün ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
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