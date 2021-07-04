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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 4.7.2021 09:21

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para soruları milyonlarca vatandaşın takibinde yer alıyor. Haftanın son işlem gününü hareketli bir şekilde geçiren altının Pazar sabahında aldığı pozisyon merak ediliyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 468 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları için de ivme yukarı yönlü oldu. Serbest piyasada bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, altın fiyatları A Para sayfası ile 4 Temmuz Pazar 2021 canlı altın alış satış fiyatı!

Güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, Pazar günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Düğün ve nikah sezonuna paralel bir şekilde 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi yükseldi. Bu durum özellikle altının gram fiyatı ile ilgili yapılan araştırmalara hız kazandırdı. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatı alış satış rakamları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, canlı ve anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.257,00
  • Satış: 3.336,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.299,00
  • Satış: 3.336,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 498,73
  • Satış: 498,80

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 808,00
  • Satış: 820,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.617,00
  • Satış: 1.641,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 450,12
  • Satış: 481,53

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.184,68
  • Satış: 3.246,28

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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