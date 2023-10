İşgalci İsrail'in sivil katliamının son durağı bir hastane oldu. Tüm dünyanın gözü önünde hastaneyi vuran İsrail'e uluslararası basın yine sesini dahi çıkaramadı. ABD'li The New York Times ise, katliam dememek için tam 3 kez başlık değiştirdi.