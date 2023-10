Giriş Tarihi: 31.10.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 14:03

Son dakika | İsrail'in katliam tankları uzaydan görüntülendi: Gazze'ye 3 koldan saldırdı! Kara harekatı hakkında çarpıcı itiraf...

Gazze'deki katliamını ikinci aşamaya geçirdiğini belirten İsrail'in katliam tankları uzaydan görüntülendi. Plant Labs tarafından çekilen görüntüler, İsrail işgalinin boyutunu gözler önüne serdi. The New York Times İsrail'in Gazze'ye uyguladığı vahşeti aktarırken kara harekatı ile ilgili çarpıcı bir gerçeği de itiraf etti.