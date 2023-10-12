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Haberler Fotohaber İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze'de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze'de son durum...
Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:02

İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze'de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze'de son durum...

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. 6 gündür ayrım gözetmeksizin gece gündüz bombaların yağdırıldığı Gazze'de su yok elektrik yok. Bölgeden korkunç fotoğraflar gelirken İsrail'den yeni açıklamalar geldi. Kara harekatı olacak mı?

İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze’de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze’de son durum...

İsrail Filistin son dakika... İsrail, Gazze'ye günlerdir ölüm yağdırıyor. Bölgeye elektrik ve suyun dahi verilmediği bilinirken yaşananlara dünya ise adeta üç maymunu oynuyor. İsrail'in Gazze'ye havadan ve denizden saldırılarına kara harekatı da eklenecek mi? İsrail'den son dakika açıklamalar geldi.

İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze’de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze’de son durum...

AB SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

10.59: AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Gazze'deki insani duruma işaret ederek, "En zor durumdakilere temel malzemeler ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

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İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze’de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze’de son durum...

09.29: İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU!

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı

İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze’de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze’de son durum...

09.02: KARA HAREKATI OLACAK MI?

İsrail ordusunda görevli Yarbay Richard Hech, kara harekatı için hazırlık yapıldığını ancak siyasi otoritelerden bu konuda henüz karar verilmediğini bildirdi.

360 BİN YEDEK ASKER ÇAĞIRILDI

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, İsrail, 360 bin yedek askerini göreve çağırdı. Olası bir kara operasyonu için İsrail ordusunun hazırlandığını dile getiren Hecht, karar verilmesi halinde kara manevrası yapacaklarını açıkladı.

İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze’de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze’de son durum...

06.35: İSRAİL'DEN YENİ HAVA SALDIRILARI

İsrail'in son saldırıları Gazze'nin merkezindeki El Sabra mahallesi, güneydeki Han Yunus kenti ve Şeridi'nin batı kesimlerine yoğunlaşıyor. Daha önce saldırıya uğrayan El Karama mahallesi de geçtiğimiz saatlerde vuruldu.

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