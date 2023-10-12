Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:15
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
11:02
İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze'de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze'de son durum...
İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. 6 gündür ayrım gözetmeksizin gece gündüz bombaların yağdırıldığı Gazze'de su yok elektrik yok. Bölgeden korkunç fotoğraflar gelirken İsrail'den yeni açıklamalar geldi. Kara harekatı olacak mı?