İsrail Filistin son dakika | İsrail soykırıma girişti: Gazze’de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze’de son durum...

09.02: KARA HAREKATI OLACAK MI?

İsrail ordusunda görevli Yarbay Richard Hech, kara harekatı için hazırlık yapıldığını ancak siyasi otoritelerden bu konuda henüz karar verilmediğini bildirdi.

360 BİN YEDEK ASKER ÇAĞIRILDI

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, İsrail, 360 bin yedek askerini göreve çağırdı. Olası bir kara operasyonu için İsrail ordusunun hazırlandığını dile getiren Hecht, karar verilmesi halinde kara manevrası yapacaklarını açıkladı.