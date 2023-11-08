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Haberler Fotohaber İsrailli doktorların alçak bildirisine insanlık dersiyle cevap
Giriş Tarihi: 08.11.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 12:07

İsrailli doktorların alçak bildirisine insanlık dersiyle cevap

Gazze'deki hastanelerin bombalanması yönünde çağrıda bulunan İsrailli 100 doktora, Filistinli meslektaşları insanlık dersi verdi: "Sizler hayatları öldürüyorsunuz, bizler hayatları kurtarıyoruz. Filistinli doktorlar olarak barışın elçileriyiz, insan hayatını koruma yeminimizi tutmaya devam edeceğiz." Muhammed Yusuf El-Necar Hastanesi Başhekimi Dr. Marwan Shafiq Al-Ham, yaptığı açıklamada, "İsrail'deki doktorların yaptıkları, tıp mesleğine ihanettir" diyerek Dünya Sağlık Örgütü'ne çağrıda bulundu.

Muhammed UZUN
İsrailli doktorların alçak bildirisine insanlık dersiyle cevap

İsrail'in Gazze'ye saldırıların bir ay geride kaldı. 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti. İsrail ordusunun kan gölüne çevirdiği Gazze'deki vahşetin artması için bir grup İsrailli doktor, Gazze'deki hastanelerin bombalanması için ortak bildiri yayınladı.

İsrailli doktorların alçak bildirisine insanlık dersiyle cevap

'HASTANELERİ VURMAK İSRAİL'İN HAKKI'

"İsrail Askerlerinin Hakları İçin Doktorlar" adını alan 100 İsrailli doktor, kan donduran bildirisinde, "Hastane içindeki terör karargahına saldırmak İsrail'in hakkı ve hatta görevidir" ifadelerine yer verdi. Gazze'deki hastanelere yönelik saldırı çağrısının ardından açıklama yapan Filistinli doktorlar, insanlık dersi niteliğinde bir cevap verdi. Her gün ölüm yağdırılan Gazze'de çok zor koşullarda kahramanca görevini yapan Filistinli doktorlar, "Biz, doktorlar olarak barışın elçileriyiz. Sizler öldürmeyi teşvik ediyorsunuz, bizler ise hayat kurtarmaya çalışıyoruz." dediler.

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İsrailli doktorların alçak bildirisine insanlık dersiyle cevap

TIP MESLEĞİNE İHANET

Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Muhammed Yusuf El-Necar Hastanesi Başhekimi Dr. Marwan Shafiq Al-Ham, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizler, Gazze Şeridi'ndeki doktorlar olarak, barışın elçileriyiz ve hayat kurtarmaya çalışıyoruz. İnsan hayatını koruma yemini etmiş bulunuyoruz. Bu nedenle, yeminimize ihanet etmiyoruz. İsrail'deki doktorların yaptıkları, tıp mesleğine ihanet ve tıbbi güvene ihanettir. İsrail güçlerinden hastaneleri ve içlerinde bulunanları, yaralıları, hastaları ve şehitleri yok etmelerini talep etmeleri tamamen sorumlulukları altındadır."

İsrailli doktorların alçak bildirisine insanlık dersiyle cevap

TÜM LİSANSLARI GERİ ÇEKİLMELİ

Marwan Shafiq, şöyle devam etti: "Allah korusun, hastanelere bir şey olursa tamamen sorumludurlar. Dünya Sağlık Örgütü, çeşitli insan hakları kuruluşları ile bağlantısı olan herkesi, hastaneleri içindekilerle birlikte yıkmak isteyenleri hesap vermeye çağırıyoruz. İsrailli doktorların, temsil etmedikleri için tıp mesleğiyle ilgili tüm lisanslarının geri çekilmesini istiyoruz."

İsrailli doktorların alçak bildirisine insanlık dersiyle cevap

BENZER ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Daha önce İsrail'deki hahamlardan da 'katliama devam edin' niteliğinde fetva verilmişti. İsrail'de 43 haham, Hamas mensuplarının abluka altındaki Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde saklanması ve sivilleri kalkan kullanması durumunda, buranın vurulmasında bir beis olmadığını açıklamıştı.

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