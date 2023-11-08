İsrailli doktorların alçak bildirisine insanlık dersiyle cevap

TIP MESLEĞİNE İHANET

Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Muhammed Yusuf El-Necar Hastanesi Başhekimi Dr. Marwan Shafiq Al-Ham, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizler, Gazze Şeridi'ndeki doktorlar olarak, barışın elçileriyiz ve hayat kurtarmaya çalışıyoruz. İnsan hayatını koruma yemini etmiş bulunuyoruz. Bu nedenle, yeminimize ihanet etmiyoruz. İsrail'deki doktorların yaptıkları, tıp mesleğine ihanet ve tıbbi güvene ihanettir. İsrail güçlerinden hastaneleri ve içlerinde bulunanları, yaralıları, hastaları ve şehitleri yok etmelerini talep etmeleri tamamen sorumlulukları altındadır."