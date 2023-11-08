Giriş Tarihi: 08.11.2023 12:06
Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
12:07
İsrailli doktorların alçak bildirisine insanlık dersiyle cevap
Gazze'deki hastanelerin bombalanması yönünde çağrıda bulunan İsrailli 100 doktora, Filistinli meslektaşları insanlık dersi verdi: "Sizler hayatları öldürüyorsunuz, bizler hayatları kurtarıyoruz. Filistinli doktorlar olarak barışın elçileriyiz, insan hayatını koruma yeminimizi tutmaya devam edeceğiz." Muhammed Yusuf El-Necar Hastanesi Başhekimi Dr. Marwan Shafiq Al-Ham, yaptığı açıklamada, "İsrail'deki doktorların yaptıkları, tıp mesleğine ihanettir" diyerek Dünya Sağlık Örgütü'ne çağrıda bulundu.