Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 10:35

SON DAKİKA | Batı medyası katliama kalkan oldu: İsrail vahşetini böyle örtbas ettiler! Gece boyunca süren katliama yönelik skandal ifadeler...

SON DAKİKA HABERİ | Tam bir aydır her gün sivillerin üzerine bombalar yağdıran İsrail'e ABD ve Batı artık nasıl destek olacaklarını şaşırdılar. Batı medyası yine katliamı savunmak için kirli algı oyununa girişti. The New York Times, dün İsrail'in yaptığı vahşi saldırılar ile ilgili skandal bir başlık attı. Öte yandan katliama karşı çıkan bir yazarını istifa ettirdi.