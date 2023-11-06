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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | BM'den Gazze'deki soykırıma ilişkin açıklama: Her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor
Giriş Tarihi: 06.11.2023 20:59 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 21:16

SON DAKİKA | BM'den Gazze'deki soykırıma ilişkin açıklama: Her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor

Son dakika haberi... Katil İsrail ordusu, Gazze'de çocuk, bebek, yaşlı, hasta ayırt etmeden sivillere yönelik katliamlarını aralıksız sürdürüyor. Dünya kamuoyu yaşananlara seyirci kalmakla yetinirken Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir çıkış geldi. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde ayrıca her on dakikada 2 çocuğun da yaralandığını açıkladı. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen artarken bilanço da ağırlaşıyor. İşte dakika dakika bölgede son durum...

SON DAKİKA | BM’den Gazze’deki soykırıma ilişkin açıklama: Her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor

Son dakika haberine göre; İsrail ordusu Gazze'de çocukları öldürmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

SON DAKİKA | BM’den Gazze’deki soykırıma ilişkin açıklama: Her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor

Gazze Şeridi'ndeki duruma işaret edilen açıklamada, "Savaş sırasında ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü, 2 çocuk da yaralandı. Çatışma zamanlarında sivilleri korumak bir istek veya ideal değil; ortak insanlığımızın sorumluluğu ve taahhüdüdür. Siviller nerede olursa olsun korunmalı." ifadesi kullanıldı.

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SON DAKİKA | BM’den Gazze’deki soykırıma ilişkin açıklama: Her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor

İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

20.33: BM Genel Sekreteri Guterres, BM ve ortaklarının, Gazze ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu. Guterres: "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" dedi.

19.46: Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in, AB'nin her zaman dost ve müttefiki olduğunu vurgulayarak, sivillerin hedef olmaması için her türlü tedbirin alınması çağrısında bulundu.

18.08: İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 10 bini geçtiği belirtildi.

SON DAKİKA | BM’den Gazze’deki soykırıma ilişkin açıklama: Her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor

İSRAİL HASTANELERİ VURUYOR

17.29: İsrail, Gazze'nin tek psikiyatri hastanesi ve göz hastanesinin yanı sıra Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait binanın çatısında bulunan güneş panellerini vurdu.

17.28: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusu, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi ve Göz Hastanesini hedef aldı.

16.35: Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'de yerinden edilmiş binlerce kişi ile yüzlerce yaralıyı barındıran Kudüs Hastanesinin çevresi 5 Kasım sabahından itibaren İsrail'in onlarca hava ve topçu atışlarına hedef olurken, saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

SON DAKİKA | BM’den Gazze’deki soykırıma ilişkin açıklama: Her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor
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