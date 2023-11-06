SON DAKİKA | BM’den Gazze’deki soykırıma ilişkin açıklama: Her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor

İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

20.33: BM Genel Sekreteri Guterres, BM ve ortaklarının, Gazze ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu. Guterres: "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" dedi.

19.46: Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in, AB'nin her zaman dost ve müttefiki olduğunu vurgulayarak, sivillerin hedef olmaması için her türlü tedbirin alınması çağrısında bulundu.

18.08: İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 10 bini geçtiği belirtildi.