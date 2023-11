Giriş Tarihi: 06.11.2023 20:59 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 21:16

SON DAKİKA | BM'den Gazze'deki soykırıma ilişkin açıklama: Her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor

Son dakika haberi... Katil İsrail ordusu, Gazze'de çocuk, bebek, yaşlı, hasta ayırt etmeden sivillere yönelik katliamlarını aralıksız sürdürüyor. Dünya kamuoyu yaşananlara seyirci kalmakla yetinirken Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir çıkış geldi. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde ayrıca her on dakikada 2 çocuğun da yaralandığını açıkladı. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen artarken bilanço da ağırlaşıyor. İşte dakika dakika bölgede son durum...