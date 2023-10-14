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Haberler Fotohaber Son dakika İsrail Filistin | İsrail göz göre göre katliam yapıyor: Yeniden saat verdiler! Bölgede son durum...
Giriş Tarihi: 14.10.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 09:51

Son dakika İsrail Filistin | İsrail göz göre göre katliam yapıyor: Yeniden saat verdiler! Bölgede son durum...

DAKİKA İSRAİL FİLİSTİN GAZZE | Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık İsrail, Gazze'de sivilleri hedef aldı. Kadın, çocuk, gazeteci ayırmaksızın ölüm yağdırdı. İsrail dün Gazzelilere 24 saat mühlet tanıdığın bildirdi, bölgeden ayrılmalarını istedi. Ancak buna da uymayarak işgal ettiği topraklardan ayrılmak için oluşturulan konvoyu vurdu. İsrail'in saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı. Günlerdir Gazze'de göz göre göre katliam yapan İsrail'in kara harekatına da başladığı bildirildi. İşte bölgeden son dakika gelişmeler...

AJANSLAR
Son dakika İsrail Filistin | İsrail göz göre göre katliam yapıyor: Yeniden saat verdiler! Bölgede son durum...

SON DAKİKA: 7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından bölgede tansiyon her geçen gün artıyor. İsrail, Gazze'de sivillere ölüm yağdırıyor. İşte bölgede dakika dakika tüm gelişmeler...

Son dakika İsrail Filistin | İsrail göz göre göre katliam yapıyor: Yeniden saat verdiler! Bölgede son durum...

09.47: HİZBULLAH'A AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, İsrail'e gönderilen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdüklerini açıkladı.

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Son dakika İsrail Filistin | İsrail göz göre göre katliam yapıyor: Yeniden saat verdiler! Bölgede son durum...

09.38: BİR BÖLGE DAHA HEDEFTE

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başından vurulan 27 yaşındaki Mahmud Şahade'nin yaralı halde Eriha Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı belirtildi. İsrail güçlerince 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 52'ye yükseldi

Son dakika İsrail Filistin | İsrail göz göre göre katliam yapıyor: Yeniden saat verdiler! Bölgede son durum...

09.01: 6 SAAT GÜVENLİ GEÇİŞ

İsrail, saat 10-16 arasında sivillerin güneye geçişine izin verileceğini açıkladı.

Son dakika İsrail Filistin | İsrail göz göre göre katliam yapıyor: Yeniden saat verdiler! Bölgede son durum...

08.57: İSRAİL ORDUSU AÇIKLADI

İsrail ordusu, Lübnan'dan sızma girişiminde bulunanların drone ile vurulduğunu açıkladı

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