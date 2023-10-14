Giriş Tarihi: 14.10.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 09:51

Son dakika İsrail Filistin | İsrail göz göre göre katliam yapıyor: Yeniden saat verdiler! Bölgede son durum...

DAKİKA İSRAİL FİLİSTİN GAZZE | Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık İsrail, Gazze'de sivilleri hedef aldı. Kadın, çocuk, gazeteci ayırmaksızın ölüm yağdırdı. İsrail dün Gazzelilere 24 saat mühlet tanıdığın bildirdi, bölgeden ayrılmalarını istedi. Ancak buna da uymayarak işgal ettiği topraklardan ayrılmak için oluşturulan konvoyu vurdu. İsrail'in saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı. Günlerdir Gazze'de göz göre göre katliam yapan İsrail'in kara harekatına da başladığı bildirildi. İşte bölgeden son dakika gelişmeler...