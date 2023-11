SON DAKİKA HABERİ... Orta Doğu kaynıyor. Katliamcı İsrail, tam 26 gündür sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor. Tansiyonun giderek arttığı bölgede yeni bir savaşın patlak vermesi ise an meselesi... Mısır'dan yapılan son açıklamada; Biz Mısırlılar, Sina topraklarındaki her kum tanesi için milyonlarca can feda etmeye hazırız. Mısır, hiçbir şeyin kendisine dayatılmasına izin vermeyecek." ifadeleri kullanıldı.