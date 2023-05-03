45 Bin Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu: 2023 MEB Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, branş dağılımı-kontenjanları nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çoğunluğu deprem bölgesinde görevlendirilmek üzere 45 bin öğretmenin atanacağı müjdesinin ardından sözlü mülakat sürecini tamamlayan adaylar tercihlerini e devlet üzerinden tamamlıyor. Atama sonuçları ardından Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak. Peki Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? MEB 45 bin Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, branş dağılımı-kontenjanları nasıl?