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Haberler Fotohaber 45 Bin Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu: 2023 MEB Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, branş dağılımı-kontenjanları nasıl?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 07:40

45 Bin Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu: 2023 MEB Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, branş dağılımı-kontenjanları nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çoğunluğu deprem bölgesinde görevlendirilmek üzere 45 bin öğretmenin atanacağı müjdesinin ardından sözlü mülakat sürecini tamamlayan adaylar tercihlerini e devlet üzerinden tamamlıyor. Atama sonuçları ardından Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak. Peki Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? MEB 45 bin Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, branş dağılımı-kontenjanları nasıl?

45 Bin Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu: 2023 MEB Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, branş dağılımı-kontenjanları nasıl?

45 bin öğretmen atama tercihleri için süreci 2 Mayıs itibariyle başladı. Tercihler 6 Mayıs tarihine kadar alınırken atamalara ilişkin sonuçlar ise 8 Mayıs tarihinde açıklanacak. Atanma hayali kuran binlerce aday şimdi "e-Devlet MEB ile 45 Bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları, kontenjanları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. MEB açıklamasında; kadro ve branş dağılımı, kontenjanlar, başvuru ve sonuç tarihi gibi her bir detayı paylaşmıştı. Peki, 2023 Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? MEB 45 bin Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, branş dağılımı-kontenjanları nasıl?

45 Bin Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu: 2023 MEB Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, branş dağılımı-kontenjanları nasıl?

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH TARİHLERİ

MEB öğretmen atama takvimi kapsamında tercih tarihleri belli oldu. 27 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından tercihler 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

e-devlet öğretmen atama tercih başvurusu için:

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45 Bin Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu: 2023 MEB Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, branş dağılımı-kontenjanları nasıl?

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Özer, "45 bin öğretmen atamasına çıktık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah, 8 Mayıs itibaarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu on ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz. Yani ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." diye konuştu.

Buna göre sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile buluşacak.

Öğretmenlerin bulundukları yerde 3 yıl süreyle görev yapacaklarını dile getiren Özer; büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen ve hemşire olmak üzere toplam 5 bin memur alımı yapıldığını ve burada da önceliğin deprem bölgesine verildiğini belirtti. Özer, "Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarının normalleşmesi, hızlı bir şekilde ayağa kalkması için kullanıyoruz." dedi. Bu sene içinde bir ek öğretmen ataması söz konusu olup olmayacağının sorulması üzere Özer, "Önce şu atamayı yapalım. Sonra bakarız inşallah..." yanıtını verdi.

45 Bin Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu: 2023 MEB Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, branş dağılımı-kontenjanları nasıl?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

45 Bin Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu: 2023 MEB Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, branş dağılımı-kontenjanları nasıl?

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