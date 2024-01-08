Giriş Tarihi: 08.01.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
23:43
e-Okul VBS ne zaman kapanıyor, not girişleri ne zaman bitiyor? 2024 MEB E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?
Okulların kapanmasına az bir süre kala, 1. dönem e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not giriş ekranı ne zaman kapanacak merak konusu oldu. Ortak sınav sonuçlarının da e okul üzerinden ilan edilmesi beklenirken, gözler MEB ortak sınav sonuçlarının ilan edileceği o tarihe çevrildi. Peki,1. dönem e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not giriş ekranı ne zaman kapanacak? 2024 MEB E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?