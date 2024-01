e-Okul VBS ne zaman kapanıyor, not girişleri ne zaman bitiyor? 2024 MEB E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

E okul kapandı mı, MEB e okul not girişi ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aranıyor. 1. dönem eğitim öğretim döneminin sona ermesine az bir süre kala, e okul VBS ne zaman kapanacak, not girişlerinin son tarihi ne zaman merak konusu oldu. Peki, e-Okul VBS ne zaman kapanıyor, not girişleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar!