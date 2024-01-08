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Haberler Fotohaber e-Okul VBS ne zaman kapanıyor, not girişleri ne zaman bitiyor? 2024 MEB E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 23:43 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 23:43

e-Okul VBS ne zaman kapanıyor, not girişleri ne zaman bitiyor? 2024 MEB E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

Okulların kapanmasına az bir süre kala, 1. dönem e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not giriş ekranı ne zaman kapanacak merak konusu oldu. Ortak sınav sonuçlarının da e okul üzerinden ilan edilmesi beklenirken, gözler MEB ortak sınav sonuçlarının ilan edileceği o tarihe çevrildi. Peki,1. dönem e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not giriş ekranı ne zaman kapanacak? 2024 MEB E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

e-Okul VBS ne zaman kapanıyor, not girişleri ne zaman bitiyor? 2024 MEB E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

E okul kapandı mı, MEB e okul not girişi ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aranıyor. 1. dönem eğitim öğretim döneminin sona ermesine az bir süre kala, e okul VBS ne zaman kapanacak, not girişlerinin son tarihi ne zaman merak konusu oldu. Peki, e-Okul VBS ne zaman kapanıyor, not girişleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar!

e-Okul VBS ne zaman kapanıyor, not girişleri ne zaman bitiyor? 2024 MEB E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Karne gününe kadar E-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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e-Okul VBS ne zaman kapanıyor, not girişleri ne zaman bitiyor? 2024 MEB E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

  • e-Okul üzerinden öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor. Sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık gibi bilgilere de ulaşılabiliyor.
  • E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
  • Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
e-Okul VBS ne zaman kapanıyor, not girişleri ne zaman bitiyor? 2024 MEB E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

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e-Okul VBS ne zaman kapanıyor, not girişleri ne zaman bitiyor? 2024 MEB E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Takdir ve teşekkür hesaplamak isteyen öğrencilerin yapması gereken ilk şey, bir dersten aldığı puan ile o dersin haftalık saatini çarpmaktır. Tüm dersler aynı şekilde hesaplandıktan sonra ortaya genel tablo çıkar ve haftalık ders saatine bölündükten sonra o dönemin not ortalaması hesaplanır.

Örneğin,Türkçe dersi not ortalaması 75 olan bir öğrenci, dersin haftalık ders saatini 3 olarak hesaplarsa 222 puan olur.
Tüm derslerin toplam ortalaması 2 bin 340 puan etmesi durumunda; 2 bin 340 puanı da haftalık ders saatine, yani 30'a böldüğümüzde not ortalaması olan 78 olarak elde ediliyor. Böylece genel not ortalamasına göre öğrenci alacağı belgeyi öğrenebiliyor. eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

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