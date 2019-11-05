VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 VGM burs başvuru sonuçları için tarih ne zaman

VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 VGM burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu?

VGM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 9 Ekim tarihinde ortaöğrenim, 30 Ekim tarihinde ise yükseköğrenim burs başvuru sürecinin tamamlanması ile birlikte öğrenciler sonuçların açıklanması için merakla bekliyorlar. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyinde eğitim hayatını sürdüren öğrencilere verilen burs olarak bilinen Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları Türkiye'de yaşayıp da eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere de veriliyor. Bu bağlamda; VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları için tarih belli oldu mu?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin içeriğinden VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili tüm süreci öğrenebilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

İşte ayrıntılar…