VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 VGM burs başvuru sonuçları için tarih ne zaman

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Burs başvuru sürecini eksiksiz tamamlayan adaylar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim şeklinde verilecek olan burs başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 250 TL verilecek olan burs, Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için de 500 TL tutarında veriliyor. Bu bağlamda VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları için tarih belli oldu mu?