2023 Nisan ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE verisi öncesinde enflasyon beklentisi gündemde!

Giriş Tarihi: 02.05.2023 20:15 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 20:16

2023 Nisan ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak araştırılıyor. TÜİK tarafından açıklanan TEFE ve TÜFE verisi kira artış oranı başta olmak üzere ekonomide birçok kalemi etkiliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. Karar öncesinde enflasyon beklentisi araştırılmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan rakamların etkisi gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? İşte, tahmini…