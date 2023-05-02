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Haberler Fotohaber 2023 Nisan ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE verisi öncesinde enflasyon beklentisi gündemde!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 20:15 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 20:16

2023 Nisan ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE verisi öncesinde enflasyon beklentisi gündemde!

2023 Nisan ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak araştırılıyor. TÜİK tarafından açıklanan TEFE ve TÜFE verisi kira artış oranı başta olmak üzere ekonomide birçok kalemi etkiliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. Karar öncesinde enflasyon beklentisi araştırılmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan rakamların etkisi gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? İşte, tahmini…

2023 Nisan ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE verisi öncesinde enflasyon beklentisi gündemde!

Enflasyon Nisan 2023 verisi gündemdeki yerini aldı. Piyasaların beklediği rakamlar altın fiyatları gibi piyasalarda etkili olacak. Son olarak aylık bazda yüzde 2,29; yıllık bazda yüzde 50,51 olarak açıklanan rakamların bu ay yüzde kaç olacağı merak konusu. 2023 Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Piyasalarda hareketlilik başladı. İşte, TÜİK rakamları ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ve tahmini…

2023 Nisan ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE verisi öncesinde enflasyon beklentisi gündemde!

2023 NİSAN ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkileyecek Nisan ayı enflasyon oranı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Mayıs Çarşamba günü Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

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2023 Nisan ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE verisi öncesinde enflasyon beklentisi gündemde!

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon oranı verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin enflasyon beklentisine göre tahminlerin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistlerin Nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

2023 Nisan ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE verisi öncesinde enflasyon beklentisi gündemde!

Ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi Nisan'da yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.

2023 Nisan ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE verisi öncesinde enflasyon beklentisi gündemde!
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