Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:32
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:32
2024 BES kesintisi ne kadar olacak? 2024 Ocak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi ücreti ne kadar, üyelik nasıl iptal edilir?
Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ya da dolaylı yoldan ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Dün akşam Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamayla Asgari ücret yüzde 49,11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu. Yeni yıl asgari ücretle birlikte birçok ödemede de aynı oranda artış gösterecek. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesinti tutarı da hesaplandı. Peki, BES kesintisi ne kadar oldu, 2024 Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi ücreti detaylarda