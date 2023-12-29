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Haberler Fotohaber 2024 BES kesintisi ne kadar olacak? 2024 Ocak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi ücreti ne kadar, üyelik nasıl iptal edilir?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:32

2024 BES kesintisi ne kadar olacak? 2024 Ocak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi ücreti ne kadar, üyelik nasıl iptal edilir?

Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ya da dolaylı yoldan ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Dün akşam Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamayla Asgari ücret yüzde 49,11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu. Yeni yıl asgari ücretle birlikte birçok ödemede de aynı oranda artış gösterecek. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesinti tutarı da hesaplandı. Peki, BES kesintisi ne kadar oldu, 2024 Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi ücreti detaylarda

2024 BES kesintisi ne kadar olacak? 2024 Ocak Bireysel Emeklilik Sistemi BES kesintisi ücreti ne kadar, üyelik nasıl iptal edilir?

Belirlenen yeni asgari ücret tutarıyla birlikte BES kesintisi de netlik kazandı. Milyonlarca çalışan, BES kesintisi ne kadar olacak sorusunu araştırmaya devam ederken BES kesintisi belli oldu. Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi ne kadar? 2024 BES kesintisi ücretleri, bireysel emeklilik kesintisi iptali

2024 BES kesintisi ne kadar olacak? 2024 Ocak Bireysel Emeklilik Sistemi BES kesintisi ücreti ne kadar, üyelik nasıl iptal edilir?

2024 BES KESİNTİSİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammıyla birlikte değişen kalemlerden biri de Bireysel Emeklilik Kesintisi oldu. Bireysel emeklilik sisteminde asgari ücret kavramı birçok yerde ölçü, kıstas olarak kullanılıyor. Bu asgari ücret kavramı bazen aylık bazen de yıllık olarak kullanılıyor. Yeni asgari ücretle birlikte BES kesintisi temmuz ayı asgari ücretiyle 402,42 iken yeni asgari ücretle artacağı ön görülüyor

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2024 BES kesintisi ne kadar olacak? 2024 Ocak Bireysel Emeklilik Sistemi BES kesintisi ücreti ne kadar, üyelik nasıl iptal edilir?

BES NASIL İPTAL EDİLİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne başvurulan banka ya da sigorta şirketiyle iletişime geçip iptal edilebilir. Bireysel emeklilik iptali şirketin şartlarına göre değişmektedir. Telefon, SMS veya müşteri hizmetlerinden tuşlama yaparak iptal sürecini başlatılabilir.

2024 BES kesintisi ne kadar olacak? 2024 Ocak Bireysel Emeklilik Sistemi BES kesintisi ücreti ne kadar, üyelik nasıl iptal edilir?

Emeklilik planınızın başlaması ve ilk ödeme itibarı ile ilk 2 aylık başlangıç dönemi başlar. Başlangıç dönemi içerisinde ödediğiniz katkı payının tamamını geri alabilecek şekilde sistemden ayrılabilirsiniz. Sistemden ayrılma işleminizi, bankanız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

2024 BES kesintisi ne kadar olacak? 2024 Ocak Bireysel Emeklilik Sistemi BES kesintisi ücreti ne kadar, üyelik nasıl iptal edilir?
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