2024 BES kesintisi ne kadar olacak? 2024 Ocak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi ücreti ne kadar, üyelik nasıl iptal edilir?

2024 BES KESİNTİSİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammıyla birlikte değişen kalemlerden biri de Bireysel Emeklilik Kesintisi oldu. Bireysel emeklilik sisteminde asgari ücret kavramı birçok yerde ölçü, kıstas olarak kullanılıyor. Bu asgari ücret kavramı bazen aylık bazen de yıllık olarak kullanılıyor. Yeni asgari ücretle birlikte BES kesintisi temmuz ayı asgari ücretiyle 402,42 iken yeni asgari ücretle artacağı ön görülüyor