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Haberler Fotohaber 2024 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumu personel alımı yapacak! Şartlar neler?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 08:22

2024 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumu personel alımı yapacak! Şartlar neler?

Personel alımı yapacak kamu kurumlarının ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 17 kamu kurumuna 1.808 memur ve sözleşmeli personel alımı yapılacak. Personel alımı yapılacak pozisyonlar ve son başvuru tarihlerini sıraladık. Hangi kurumlar memur, işçi veya sözleşmeli personel alımı yapacak? Hangi pozisyonlar açıkta? Şartlar neler? İşte detaylar…

2024 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumu personel alımı yapacak! Şartlar neler?

Güncel personel alımı ilanlarından yapılan derlemeye göre aktifte 17 kamu kurumu işçi veya memur alımı yapacak. Başvuruları en geç Nisan ayı sonunda alınacak personel alımı ilanlarının detayları Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumu personel alımı yapacak! Şartlar neler?

17 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

17 kamu kuruluşu toplamda 1.808 personel alımı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Eti Maden, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı, YÖK, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, Kastamonu Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

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2024 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumu personel alımı yapacak! Şartlar neler?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1271 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.

Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

2024 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumu personel alımı yapacak! Şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, büro personeli (Muhasebe, Yönetim Bilişim Sistemleri, Maliye, Ağ ve Sistem Yönetimi, Yönetici Asistanı), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik), Destek Personeli (Yemekhane Personeli, Temizlik Görevlisi, Bakım Onarım - Elektrik, Bakım Onarım - Soğutma Sistemleri, Teknisyen) pozisyonları için 25 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.

18 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

2024 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumu personel alımı yapacak! Şartlar neler?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ 5 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 6 – 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında 1 adet Uzman Personel ve 2 adet Destek Personeli pozisyonu için Giriş Sınavı; 1 adet Uzman Personel pozisyonu için ise Seçme Sınavı yapılacak.

Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 18 Nisan 2024 günü sonuna kadar yapılabilecek.

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