Giriş Tarihi: 01.04.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
08:22
2024 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumu personel alımı yapacak! Şartlar neler?
Personel alımı yapacak kamu kurumlarının ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 17 kamu kurumuna 1.808 memur ve sözleşmeli personel alımı yapılacak. Personel alımı yapılacak pozisyonlar ve son başvuru tarihlerini sıraladık. Hangi kurumlar memur, işçi veya sözleşmeli personel alımı yapacak? Hangi pozisyonlar açıkta? Şartlar neler? İşte detaylar…