2024 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumu personel alımı yapacak! Şartlar neler?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ 5 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 6 – 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında 1 adet Uzman Personel ve 2 adet Destek Personeli pozisyonu için Giriş Sınavı; 1 adet Uzman Personel pozisyonu için ise Seçme Sınavı yapılacak.

Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 18 Nisan 2024 günü sonuna kadar yapılabilecek.