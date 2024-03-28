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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri son durum!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 10:29

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri son durum!

3600 ek gösterge gelişmeleri TBMM gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu görevlisinin gündeminde yer alan konu hakkında Bakan Vedat Işıkhan "Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu. Bu açıklama sonrasında ise gözler Meclis'in konu hakkındaki Torba Yasa çalışmalarına çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, Mecis'te onaylandı mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri son durum!

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Memur maaşlarına büyük oranda etki edecek olan ek gösterge için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Yapılan görüşmede 3600 ek gösterge ele alındı. Peki, 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa'da var mı, Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanır?

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri son durum!

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.

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3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri son durum!

3600 EK GÖSTERGEDE GÜNCEL SON DURUM

3600 ek gösterge, devlet memurları için büyük bir beklenti konusu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, bu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu gelişme, özellikle birinci döneme yükselen devlet memurlarını yakından ilgilendiriyor.

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri son durum!

36000 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Söz konusu düzenlemelere dair çalışmalar henüz başlamadı.

Meclis, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına ara verirken seçim sonrası gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri son durum!

3600 EK GÖSTERGE 2. TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Yeni torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor

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