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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE GÜNCEL SON DURUM | 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 14:14

3600 EK GÖSTERGE GÜNCEL SON DURUM | 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

3600 ek gösterge kamu çalışanlarının gündeminde! Memurların maaşlarına büyük oranda etki edecek olan ek gösterge için gözler Meclis'e çevrilmişken konu hakkında açıklama Bakan Vedat Işıkhan'dan geçtiğimiz aylarda gelmişti. Bakan Işıkhan konu hakkında "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Peki, 2024 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, son durum ne? İşte, konu hakkında ayrıntılar…

3600 EK GÖSTERGE GÜNCEL SON DURUM | 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

3600 Ek gösterge, Torba yasa ile birlikte gündemde. Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen düzenleme için Bakan Işıkhan açıklamalarda bulunmuştu. 3600 ek düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceği merak ediliyor. Peki, 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek? İşte, güncel son durum!

3600 EK GÖSTERGE GÜNCEL SON DURUM | 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

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3600 EK GÖSTERGE GÜNCEL SON DURUM | 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3600 EK GÖSTERGE GÜNCEL SON DURUM | 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın seçim sonrasında TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE GÜNCEL SON DURUM | 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi;

"Geçtiğimiz yıl yaptığımız 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesiyle ek göstergelerini yeniden belirlenmesini sağlamıştık. 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. Bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Çalışma Meclisimizin çalışma hayatının gelecek yüzyılı temalı 13. toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

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