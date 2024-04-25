3600 EK GÖSTERGE GÜNCEL SON DURUM | 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 25.04.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
14:14
3600 ek gösterge kamu çalışanlarının gündeminde! Memurların maaşlarına büyük oranda etki edecek olan ek gösterge için gözler Meclis'e çevrilmişken konu hakkında açıklama Bakan Vedat Işıkhan'dan geçtiğimiz aylarda gelmişti. Bakan Işıkhan konu hakkında "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Peki, 2024 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, son durum ne? İşte, konu hakkında ayrıntılar…