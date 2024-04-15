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Haberler Fotohaber 8 milyar TL'lik rekor yakalama! Bakanlık yasadışı ticaret yapanlara göz açtırmadı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:51

8 milyar TL'lik rekor yakalama! Bakanlık yasadışı ticaret yapanlara göz açtırmadı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2600 artışla kaçak değerli maden yakalaması, yüzde 2966 artışla kaçak altın yakalaması, yüzde 3630 artışla kaçak pırlanta yakalamasıyla toplamda yaklaşık yüzde 300 artışla yasadışı ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması yaptı. Neticede toplam 8 milyar TL değerinde yakalama yapan ekipler rekora imza attı.

8 milyar TL’lik rekor yakalama! Bakanlık yasadışı ticaret yapanlara göz açtırmadı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete sebep olarak ticari hayata sekte vuran yasa dışı ticaret ve değerli maden kaçakçılığı ile mücadeleye devam ediyor.

8 milyar TL’lik rekor yakalama! Bakanlık yasadışı ticaret yapanlara göz açtırmadı

REKOR YAKALAMA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza birimlerince, 2024 yılı ilk 3 ayında yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık % 300 artışla 8 milyar Türk lirası değerinde yasadışı ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirdi.

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8 milyar TL’lik rekor yakalama! Bakanlık yasadışı ticaret yapanlara göz açtırmadı

YASADIŞI TİCARET VE KAÇAKÇILIK MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza birimlerinin yoğun çalışmaları neticesinde, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ile mücadelede 2024 yılının ilk üç ayında rekor yakalamalara imza atıldı. 2023 yılının ilk 3 ayında 1 Milyar 53 Milyon TL tutarında uyuşturucu yakalanmışken, 2024 yılının ilk 3 ayında 3 Milyar 71 Milyon TL tutarında uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildi.

8 milyar TL’lik rekor yakalama! Bakanlık yasadışı ticaret yapanlara göz açtırmadı

2024 YILI İLK 3 AYINDA DEĞERLİ MADEN KAÇAK YAKALAMADA % 2600 ARTIŞ

2024 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine (29 Milyon TL idi) kıyasla, yaklaşık yüzde 2600 artışla 800 milyon TL değerinde değerli maden yakalaması gerçekleştirildi.

8 milyar TL’lik rekor yakalama! Bakanlık yasadışı ticaret yapanlara göz açtırmadı

YAKALAMALARDA EN FAZLA ARTIŞ ALTIN VE PIRLANTADA OLDU

Yakalaması yapılan madenlerde en fazla artış yüzde 2966 artış oranı ve 771.355.366 TL ile altın, yüzde 3630 oran ve 18.927.739 TL toplam değer ile pırlanta da görüldü.

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