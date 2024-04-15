8 milyar TL’lik rekor yakalama! Bakanlık yasadışı ticaret yapanlara göz açtırmadı

YAKALAMALARDA EN FAZLA ARTIŞ ALTIN VE PIRLANTADA OLDU

Yakalaması yapılan madenlerde en fazla artış yüzde 2966 artış oranı ve 771.355.366 TL ile altın, yüzde 3630 oran ve 18.927.739 TL toplam değer ile pırlanta da görüldü.