Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
09:51
8 milyar TL'lik rekor yakalama! Bakanlık yasadışı ticaret yapanlara göz açtırmadı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2600 artışla kaçak değerli maden yakalaması, yüzde 2966 artışla kaçak altın yakalaması, yüzde 3630 artışla kaçak pırlanta yakalamasıyla toplamda yaklaşık yüzde 300 artışla yasadışı ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması yaptı. Neticede toplam 8 milyar TL değerinde yakalama yapan ekipler rekora imza attı.