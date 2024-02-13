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Haberler Fotohaber ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 Ocak ayı ABD enflasyon beklentisi
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 15:54

ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 Ocak ayı ABD enflasyon beklentisi

ABD enflasyon verisi Ocak 2024 için araştırılıyor. Altın, dolar, borsa, kripto para gibi piyasalarda etkili olması beklenen veri ekonomi ilgililerinin gündeminde. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) TÜFE rakamları belli oluyor. Aralık ayında yüzde 0.3 olarak gerçekleşen enflasyon beklentisi ve tahmini ile araştırılıyor. Peki; Ocak ayı ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç olur? İşte, ayrıntılar...

ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 Ocak ayı ABD enflasyon beklentisi

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorgulanıyor. ABD TÜFE rakamları ile ortaya çıkacak veri sonrası piyasaların nasıl etkileneceği merak konusu. FED faiz kararı öncesinde oldukça önemli olan oran belirleniyor. Peki; 2024 Ocak ayı ABD enflasyon verisi beklentisi ne yönde, kaç olur?

ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 Ocak ayı ABD enflasyon beklentisi

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Ocak ayı ABD enfasyon verisi (Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE) 13 Şubat Salı günü (bugün) açıklanacak. Rakamların 16.30 sıralarında paylaşılması bekleniyor.

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ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 Ocak ayı ABD enflasyon beklentisi

ARALIK ABD ENFLASYON VERİSİ YÜZDE KAÇ OLDU?

ABD Aralık ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentilerin üstünde seyretti.

ABD'de Aralık ayında enflasyon yüzde 0.3 oldu. Beklenti ise yüzde 0.2'ydi. Yıllıkta ise yüzde 3.4 oranında gerçekleşti. Beklenti yüzde 3.2 seviyesindeydi.

ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 Ocak ayı ABD enflasyon beklentisi

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta değişim göstermeyerek yüzde 3 olurken, son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e gerileyerek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 Ocak ayı ABD enflasyon beklentisi

Bugün gözler ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrilirken, analistler, enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olacağının tahmin edildiğini aktardı.

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