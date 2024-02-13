ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 Ocak ayı ABD enflasyon beklentisi

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorgulanıyor. ABD TÜFE rakamları ile ortaya çıkacak veri sonrası piyasaların nasıl etkileneceği merak konusu. FED faiz kararı öncesinde oldukça önemli olan oran belirleniyor. Peki; 2024 Ocak ayı ABD enflasyon verisi beklentisi ne yönde, kaç olur?