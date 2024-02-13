Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
15:54
ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 Ocak ayı ABD enflasyon beklentisi
ABD enflasyon verisi Ocak 2024 için araştırılıyor. Altın, dolar, borsa, kripto para gibi piyasalarda etkili olması beklenen veri ekonomi ilgililerinin gündeminde. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) TÜFE rakamları belli oluyor. Aralık ayında yüzde 0.3 olarak gerçekleşen enflasyon beklentisi ve tahmini ile araştırılıyor. Peki; Ocak ayı ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç olur? İşte, ayrıntılar...