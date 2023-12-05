Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ödemesi, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Yeni aya girilmesiyle beraber hak sahipleri ''Aile Destek Programı Aralık ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Tutarı 850-1250 TL arasında değişen yardım ödemesi ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Aralık 2023 Aile destek ödemesi sorgulama ekranı…