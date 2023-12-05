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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 05.12.2023 21:58 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 21:58

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ödemesi, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Yeni aya girilmesiyle beraber hak sahipleri ''Aile Destek Programı Aralık ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Tutarı 850-1250 TL arasında değişen yardım ödemesi ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Aralık 2023 Aile destek ödemesi sorgulama ekranı…

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları yeni aya girilmesiyle birlikte gündeme geldi. Tutarı ailenin gelir durumuna göre değişen devlet desteği ödemesi için geri sayım devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal yardım ödemesi her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Gözler Bakan Göktaş son dakika açıklamalarında. Peki, Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

2023 ARALIK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Aralık ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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