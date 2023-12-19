Giriş Tarihi: 19.12.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 13:04

Akaryakıt fiyatları için zam geliyor! Petrolde Kızıldeniz endişesi! 19 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler…Akaryakıt fiyatları tarafına brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler yarın itibariyle yansıyacak. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için etkileyici olan brent petrol, haftanın ikinci gününe de yükselişle başladı. Bu yükselişte Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerinin petrol arzında kesintiye yol açacağı endişeleri etkili oldu. Petrol fiyatları yönünü yukarı kırarken sektör temsilcilerinden de beklenen haber geldi. Yarın akaryakıt fiyatları listesi bir kez daha güncellenecek. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak? Piyasadaki son dakika gelişmelerle beraber tüm detaylar…