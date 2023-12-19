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Haberler Fotohaber Akaryakıt fiyatları için zam geliyor! Petrolde Kızıldeniz endişesi! 19 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 13:04

Akaryakıt fiyatları için zam geliyor! Petrolde Kızıldeniz endişesi! 19 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler…Akaryakıt fiyatları tarafına brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler yarın itibariyle yansıyacak. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için etkileyici olan brent petrol, haftanın ikinci gününe de yükselişle başladı. Bu yükselişte Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerinin petrol arzında kesintiye yol açacağı endişeleri etkili oldu. Petrol fiyatları yönünü yukarı kırarken sektör temsilcilerinden de beklenen haber geldi. Yarın akaryakıt fiyatları listesi bir kez daha güncellenecek. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak? Piyasadaki son dakika gelişmelerle beraber tüm detaylar…

Akaryakıt fiyatları için zam geliyor! Petrolde Kızıldeniz endişesi! 19 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler…Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrolde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 'Akaryakıt fiyatları zam var mı, benzin fiyatı ne kadar, motorin indirim var mı' aramalarını sıklaştıran araç sahiplerine yanıt sektör temsilcilerinden geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam geliyor.

Akaryakıt fiyatları için zam geliyor! Petrolde Kızıldeniz endişesi! 19 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

BENZİNE ZAM GELİYOR

Petrolde Kızıldeniz endişesi sürüyor. Bu endişe fiyatların yukarı yönlü yükselişlerini destekliyor. Söz konusu fiyat artışları petrol piyasasında yaşanan gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatları tarafına da yansıyor. Son yükselişlerin ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor.

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Akaryakıt fiyatları için zam geliyor! Petrolde Kızıldeniz endişesi! 19 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDE KIZILDENİZ ENDİŞESİ

Petrol, ana nakliye kanalı boyunca gemi saldırılarında yaşanan artışın ardından daha fazla şirketin Kızıldeniz'den uzak durmasıyla iki haftadan fazla bir sürenin en yüksek kapanışına yakın işlem gördü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 19 Kasım'da X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Saldırılar sonucu birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Akaryakıt fiyatları için zam geliyor! Petrolde Kızıldeniz endişesi! 19 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALARIN YOL AÇABİLECEĞİ PETROLDE CİDDİ DALGALANMALARA YOL AÇABİLİR

Kızıldeniz'deki gerginlik sebebiyle Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen gemilerin yön değiştirmek zorunda kalması petrol piyasaları üzerindeki baskıyı artırıyor. Söz konusu boğaz, küresel deniz yoluyla emtia sevkiyatları için dünyanın en önemli rotalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiğini bildirdi. Gerginliğin devam etmesi durumunda, söz konusu güzergah yerine alternatif yolu tercih eden gemilerin sayısının giderek artacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, arz kesintileri ve Orta Doğu'daki çatışmaların yol açabileceği potansiyel risklerin petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini öne sürüyor.

Akaryakıt fiyatları için zam geliyor! Petrolde Kızıldeniz endişesi! 19 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim, zam haberi yok.

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