Akkuyu NGS’de yeni gelişme! Faaliyete geçti...

TÜRLÜ ENDÜSTRİYEL YAĞLARIN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ BELİRLENECEK
Laboratuvarın, Akkuyu NGS sahasında modern ekipmanlar kullanılarak yapılacak olan hızlı testler için hazır hale getirildiği belirtilirken, geniş bir cihaz yelpazesine sahip olduğu ve birçok türde endüstriyel yağın başlıca özelliklerinin belirleneceği, uzmanlar tarafından yağların fiziksel-kimyasal ve kromatografik analizlerinin yapılacağı aktarıldı.
Laboratuvar hakkında paylaşılan diğer bilgiler ise şu şekilde:
"Laboratuvarda incelemesi yapılacak yağlardan biri olan transformatör yağı, nükleer santralin elektrikli ekipmanın iletken parçalarının yalıtımını sağlıyor ve ısı giderici bir ortam oluşturuyor. Nükleer santralin işletilmesinde ayrıca türbin, transmisyon ve kompresör yağları ile alev geciktirici sentetik sıvı ve dizel yakıt da kullanılıyor. Laboratuvarda şimdiden "Kristall-9000" gaz kromatografik komplekslerini, açık ve kapalı potada parlama noktası belirleme aparatları, otomatik titratörleri, yoğunluk ölçerleri, X-ışını floresan enerji dağıtıcı spektrometreyi, yağ viskozitesi ölçer sistemi ve taşınabilir gaz analizörlerini test etmek için çalışmalar başladı."