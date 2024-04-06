Akkuyu NGS’de yeni gelişme! Faaliyete geçti...

FAALİYETE GEÇTİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında bulunan kimya atölyesinde gazların analizini yapmak ve endüstriyel yağların kontrolünü sağlamak üzere tasarlanmış bir gaz ve yağ laboratuvarı faaliyete geçti. Laboratuvar, proses gazların ve endüstriyel yağların operasyonel testlerine uygun olarak tasarlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Gaz ve endüstriyel yağ laboratuvarındaki cihaz ve ekipmanların devreye alma çalışmaları tamamlandı. En kısa zamanda türbin yağı Akkuyu NGS inşaat sahasına ulaşmaya başlayacaktır. Kimya atölyesi uzmanları, parlama noktası, viskozite, asit oranı, endüstriyel saflık sınıfı ve hava alma süresi gibi çeşitli göstergeleri, yani yağın kalitesini karakterize eden tüm göstergeleri belirleyerek türbin yağının giriş kontrolünü yapmaya hazırdır. Teknik kabiliyetler, yağlardaki çözünmüş nemin, köpürme eğiliminin ve yağ ortamının yoğunluğunun belirlenmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.