Alman kuruluştan Türk savunma sanayisine övgü: Türkiye küresel silah ihracatçısı olma yolunda! NATO projesine Türk yazılım...

BAYRAKTAR TB2'LER TÜRK SAVUNMA POLİTİKASINDA YENİ DÖNEMİN KAPILARINI ARALADI

Analizde, Türk savunma sanayisinin son on yılda hızla geliştiği ve ürünlerin askeri operasyonel kabiliyetlerini defalarca kanıtladığı ifade edilerek, Türk şirketi Baykar'ın Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının çok sayıda ülkeye ihraç edildiği ve bunun Türk savunma politikasında yeni bir dönemin başladığının en görünür işareti olduğu belirtildi.