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Haberler Fotohaber Alman kuruluştan Türk savunma sanayisine övgü: Türkiye küresel silah ihracatçısı olma yolunda! NATO projesine Türk yazılım...
Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 11:56

Alman kuruluştan Türk savunma sanayisine övgü: Türkiye küresel silah ihracatçısı olma yolunda! NATO projesine Türk yazılım...

Türkiye'nin küresel bir silah ihracatçısı olma yönünde ilerlediğini aktaran Alman düşünce kuruluşu Bilim ve Politika Vakfı (SWP) Türk savunma sanayisine ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Kuruluş, Türk savunma sanayisi ile onun etrafında gelişen inovasyon ve ekosistemin, Türkiye'yi bir "teknoloji ülkesi" olarak konumlandırmayı amaçladığına işaret ediyor.

Alman kuruluştan Türk savunma sanayisine övgü: Türkiye küresel silah ihracatçısı olma yolunda! NATO projesine Türk yazılım...

Alman düşünce kuruluşu Bilim ve Politika Vakfı (SWP) Türkiye'nin küresel bir silah ihracatçısı olma yönünde ilerlediğini bildirdi.

Alman kuruluştan Türk savunma sanayisine övgü: Türkiye küresel silah ihracatçısı olma yolunda! NATO projesine Türk yazılım...

"TÜRKİYE KÜRESEL BİR SİLAH İHRACATÇISI OLMA YOLUNDA"

SWP'nin "Türkiye küresel bir silah ihracatçısı olma yolunda" başlıklı analizinde, artan rekabet gücü çerçevesinde Türk savunma sanayisinin stratejik olarak yeniden yapılanması incelendi.

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Alman kuruluştan Türk savunma sanayisine övgü: Türkiye küresel silah ihracatçısı olma yolunda! NATO projesine Türk yazılım...

BAYRAKTAR TB2'LER TÜRK SAVUNMA POLİTİKASINDA YENİ DÖNEMİN KAPILARINI ARALADI

Analizde, Türk savunma sanayisinin son on yılda hızla geliştiği ve ürünlerin askeri operasyonel kabiliyetlerini defalarca kanıtladığı ifade edilerek, Türk şirketi Baykar'ın Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının çok sayıda ülkeye ihraç edildiği ve bunun Türk savunma politikasında yeni bir dönemin başladığının en görünür işareti olduğu belirtildi.

Alman kuruluştan Türk savunma sanayisine övgü: Türkiye küresel silah ihracatçısı olma yolunda! NATO projesine Türk yazılım...

TÜRKİYE'Yİ BİR "TEKNOLOJİ ÜLKESİ" OLARAK KONUMLANDIRMAYI AMAÇLIYORLAR

Savunma sanayisi ve onun etrafında gelişen inovasyon ve ekosisteminin, Türkiye'yi bir "teknoloji ülkesi" olarak konumlandırmayı amaçladığına işaret edilen analizde, Ankara'nın yurt dışından tedarik yerine kendi bünyesinde üretime odaklandığını gösterdiği vurgulandı.

Alman kuruluştan Türk savunma sanayisine övgü: Türkiye küresel silah ihracatçısı olma yolunda! NATO projesine Türk yazılım...

TEMEL HEDEF ÜRETİMİN TAMAMEN YERLİ OLMASI

TB2 insansız hava araçları, Atak helikopteri, Altay tankı, Anka-3 hayalet savaş uçağı veya Kaan hayalet savaş uçağının geliştirilmesi gibi savunma projelerine dikkati çekilen analizde, Türkiye'nin mevcut silahlanma politikası, silah sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminin tamamen "Made in Türkiye" etiketi altında gerçekleştirilmesi temel hedefini izlediği bildirildi.

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