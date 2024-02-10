Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
11:56
Alman kuruluştan Türk savunma sanayisine övgü: Türkiye küresel silah ihracatçısı olma yolunda! NATO projesine Türk yazılım...
Türkiye'nin küresel bir silah ihracatçısı olma yönünde ilerlediğini aktaran Alman düşünce kuruluşu Bilim ve Politika Vakfı (SWP) Türk savunma sanayisine ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Kuruluş, Türk savunma sanayisi ile onun etrafında gelişen inovasyon ve ekosistemin, Türkiye'yi bir "teknoloji ülkesi" olarak konumlandırmayı amaçladığına işaret ediyor.