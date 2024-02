Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor! Sıra Tuva Cihangir Atasever’de! Ax-3 bir rekora imza atmak üzere...

"ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ YILLARA IŞIK TUTACAK"

ISS'de geçen 17 günün 14'ünde gerçekleşen 13 bilimsel deneyle Türkiye'nin insanlı uzay bilimi misyonlarına adım attığını anımsatan Atasever, çok kıymetli tecrübeler elde ettiklerini anlattı.

Atasever, uzayda incelenen bitkilerin dünyaya döndükten sonra üzerinde çeşitli analizlerin yapılması faslının başlayacağını belirterek, "Alper Gezeravcı'dan toplanan idrar, kan ve tükürük gibi biyolojik örnekler, uzayda yetiştirilen alglerin ve tepkilerini anlamaya çalıştığımız bazı alaşımların üzerinde yapacağımız çalışmalar önümüzdeki yıllara ışık tutacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde ISS ile gerçekleştirdikleri canlı bağlantılarla çocuklara ve gençlere uzay misyonunu anlatma şansı bulduklarını vurgulayan Atasever, hepsinin ilgisinin inanılmaz yüksek olduğunu dile getirdi.

Atasever, son bağlantılarını Hatay'dan gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenmiş ortaokul öğrencileriyle canlı yayın gerçekleştirmiştik. Onlara yaşadıkları travmayı unutturacak, bir umut ışığı olacak bu projeden bahsettiğimiz her an yüzlerindeki gülümsemeye tanıklık etmek, bunu yaşamak ve yaşatabilmek muazzam bir lütuf. Gençler bu alanda yaptığımız her şeye yüksek bir alaka içinde. Bu da geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları güçlenerek devam edecek, gençlerimizin geleceklerini inşa edebilecekleri heyecan dolu bir macera alanı sunacak. TEKNOFEST Adana'da da gençlerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz."