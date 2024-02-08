Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor! Sıra Tuva Cihangir Atasever’de! Ax-3 bir rekora imza atmak üzere...

"DÜNYA'YI PENCEREDEN İZLEME İMKANI BULACAKLAR"

Atasever, bu süre zarfında Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının deneyler hariç ISS'de ne yaptıysa bunları yapmaya devam edeceğine dikkati çekerek, "Yemekler, yiyecekler, dünyayı pencereden izleme imkanı bulacaklar, mikro yer çekimini tecrübe etmeye devam edecekler, belki çeşitli filmler izleyerek zaman geçirirler. Bu kadar uzun süren bir geri dönüş olduğu için giderken olduğu gibi belki dönüşte de onlarla 15 dakikalık bir bağlantı kurma ihtimali olabilir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu 48 saatlik sürenin sonunda atmosfere giriş aşamasının kritik olduğunu vurgulayan Atasever, şöyle devam etti:

"Birkaç dakikalığına iletişimin koptuğu kritik bir an da olacak. Dragon uzay kapsülü o kadar hızlı bir şekilde atmosfere giriyor ki etrafındaki hava partiküllerini adeta yakarak bir plazma oluşturuyor. Bu da bizim kablosuz haberleşme teknolojilerimizi olumsuz etkileyerek kapsülle haberleşme şansımızı ortadan kaldırıyor. Bu fasıl sorunsuz atlatılıp 5,5-6 kilometre kala ilk paraşütlerin açılması ve 2 kilometrelik mesafede ana paraşütlerin açılmasıyla kapsülün yavaşlatılması ve suya inişi sağlanacak."