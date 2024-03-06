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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi! İslam Memiş ‘Altın 100 dolarlık satış yiyebilir’ diyerek kritik tarihi açıkladı
Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:04

Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi! İslam Memiş ‘Altın 100 dolarlık satış yiyebilir’ diyerek kritik tarihi açıkladı

Altın gram fiyatı bu hafta yükselişlerini güçlendirdi. Ons altın fiyatı dün 2141 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bir gün içinde bu sert yükselişlerin sağlıksız olduğunu belirterek '100 dolarlık satış gelebilir' yorumunda bulundu. Öte yandan altın gram fiyatı 2327 TL'yi görerek tarihi zirvesini test etti. İslam Memiş, yükselişler sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunarak altın için beklediği aralıkları bildirdi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi! İslam Memiş ‘Altın 100 dolarlık satış yiyebilir’ diyerek kritik tarihi açıkladı

Altın fiyatları yükseliş trendini güçlendirdi. Ons altın fiyatı 2150 dolar seviyesine dayanırken, altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2327 lira seviyesini gördü. Gram altın tarihi zirvesini test ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı altın yorumlarında bulundu. İşte tüm detaylar…

Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi! İslam Memiş ‘Altın 100 dolarlık satış yiyebilir’ diyerek kritik tarihi açıkladı

İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK ALTIN YORUMU GELDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik altın yorumlarında bulundu.

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Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi! İslam Memiş ‘Altın 100 dolarlık satış yiyebilir’ diyerek kritik tarihi açıkladı

"HER GÜN REKOR TAZELEYEN BİR YÜKSELİŞ TRENDİ VAR"

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Altın fiyatlarında hem ons altın hem gram altın tarafında sert yükselişler var. Her gün rekor tazeleyen bir yükseliş trendi var. Bu yükselişler bizim için sürpriz değil. Çünkü bu yıl 3000 TL seviyesi üzerinde rakamları beklemeyi devam ediyoruz.

Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi! İslam Memiş ‘Altın 100 dolarlık satış yiyebilir’ diyerek kritik tarihi açıkladı

"ÇOK HIZLI YÜKSELİŞLERİ SAĞLIKSIZ GÖRÜYORUM"

Ons altın 2070 dolardan başlatmış olduğu yükselişleri 2141 dolar seviyesine kadar devam ettirdi ancak çok hızlı yükselişler olduğu için ben yükselişleri sağlıksız gördüm.

Teknik olarak ihlal edilen alanlar var. Tabiki yıl içinde 2350 dolar seviyesine kadar yükselişler olacak. Ancak bir günlük yükselişin bu kadar hızlı ve agresif olması tamamen fake yükseliştir. Dikkat etmek gerek.

Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi! İslam Memiş ‘Altın 100 dolarlık satış yiyebilir’ diyerek kritik tarihi açıkladı

İŞTE ALIM FIRSATI VEREN KRİTİK SEVİYE

Takip edeceğimiz yeni bant aralığı 2050-2150 dolar. 2141 dolar seviyesi görüldü tekrar bu fiyattan satış gelmesi çok kuvvetli.

Elimde dolarım var bu fiyattan altın alır mıyım? Cevabı ise hayır çünkü beklemek gerek. 2100 dolar seviyesi altına sarkınca kademeli olarak alırım. Ama ons fiyatından elimdeki dolarla altın almam. Kar satışlarını beklerim.

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