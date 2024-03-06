Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
10:04
Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi! İslam Memiş ‘Altın 100 dolarlık satış yiyebilir’ diyerek kritik tarihi açıkladı
Altın gram fiyatı bu hafta yükselişlerini güçlendirdi. Ons altın fiyatı dün 2141 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bir gün içinde bu sert yükselişlerin sağlıksız olduğunu belirterek '100 dolarlık satış gelebilir' yorumunda bulundu. Öte yandan altın gram fiyatı 2327 TL'yi görerek tarihi zirvesini test etti. İslam Memiş, yükselişler sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunarak altın için beklediği aralıkları bildirdi.