Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş ‘O altın çeşidini almayın’ diyerek uyardı!

"ONS ALTINDA 2018-2058 ARALIĞINI TAKİP EDECEĞİM"

2018-2058 dolar aralığı bizim için önemli. Bu bant aralığında dolaşmaya devam ediyor. Ons için ilk direnç seviyesi 2038 dolardı. Burayı şu anda yukarı yönlü kırmış durumda.