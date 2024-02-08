Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
09:39
Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş ‘O altın çeşidini almayın’ diyerek uyardı!
Altın fiyatları ABD yönlü haber akışı ile düşüş göstermesi sonrası toparlanma yaşadı. Ons altın kısmi yükseliş kaydetti. Bu taraftan esen rüzgarla altın gram fiyatı 2000 TL psikolojik desteği etrafında fiyatlanıyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar...