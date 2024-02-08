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Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 09:39

Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş ‘O altın çeşidini almayın’ diyerek uyardı!

Altın fiyatları ABD yönlü haber akışı ile düşüş göstermesi sonrası toparlanma yaşadı. Ons altın kısmi yükseliş kaydetti. Bu taraftan esen rüzgarla altın gram fiyatı 2000 TL psikolojik desteği etrafında fiyatlanıyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş ‘O altın çeşidini almayın’ diyerek uyardı!

Altın gram fiyatı, ons yönlü destek bularak yükselişini güçlendirdi. Gram altın 2000 TL seviyesine dayanırken ons altın 2032 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin beklentilerini rakam vererek açıkladı.

Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş ‘O altın çeşidini almayın’ diyerek uyardı!

İSLAM MEMİŞ ALTIN YATIRIMCISINI UYARDI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısını uyararak açıklamalarda bulundu.

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Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş ‘O altın çeşidini almayın’ diyerek uyardı!

ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ

İslam Memiş'in açıklamaların öne çıkan satırlar şöyle:

"Ons altın ve gram altın tarafında tekrar yukarı yönlü hareketler var. Ons altında 2058 dolar direncini hedef alan bir yükseliş karşımızda olabilir.

Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş ‘O altın çeşidini almayın’ diyerek uyardı!

"ONS ALTINDA 2018-2058 ARALIĞINI TAKİP EDECEĞİM"

2018-2058 dolar aralığı bizim için önemli. Bu bant aralığında dolaşmaya devam ediyor. Ons için ilk direnç seviyesi 2038 dolardı. Burayı şu anda yukarı yönlü kırmış durumda.

Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş ‘O altın çeşidini almayın’ diyerek uyardı!

"ALTIN GRAM FİYATI 2090 LİRA SEVİYESİNİ HEDEF ALACAK"

Altın gram fiyatı resmi kur tarafında yine 2000 TL seviyesi üzerini test etti. Serbest piyasalarda 2068-2076 lira aralığında.

Yine 2070 lira direncini takip etmeye devam ediyoruz. 2070 lira seviyesi görüldükten sonra tekrar 2090 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş karşımızda olacak.

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