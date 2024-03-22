Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
09:39
Altın gram fiyatı geri çekildi! İslam Memiş altın için alım fırsatını 2 rakamla duyurdu
Altın fiyatları yükselişine es verdi. 2223 dolar seviyesi ile rekor kıran ons altın 2175 dolara kadar geriledi. Buradan esen ters rüzgar ve dolar kurundaki gerilemeyle altın gram fiyatı düşüş gösterdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, alım fırsatı seviyesini 2 rakam vererek duyurdu. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar....