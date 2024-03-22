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Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:39

Altın gram fiyatı geri çekildi! İslam Memiş altın için alım fırsatını 2 rakamla duyurdu

Altın fiyatları yükselişine es verdi. 2223 dolar seviyesi ile rekor kıran ons altın 2175 dolara kadar geriledi. Buradan esen ters rüzgar ve dolar kurundaki gerilemeyle altın gram fiyatı düşüş gösterdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, alım fırsatı seviyesini 2 rakam vererek duyurdu. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar....

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın gram fiyatı geri çekildi! İslam Memiş altın için alım fırsatını 2 rakamla duyurdu

Altın fiyatları bu hafta gördüğü rekor seviyeler sonrası yükselişini sınırladı. Ons altın 2175 dolara kadar gerilerken, altın gram fiyatı iç piyasada 2247 TL'den işlem görüyor. Altın piyasasındaki son duruma ilişkin kritik yorumlarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, alım fırsatı seviyelerini rakam vererek açıkladı.

Altın gram fiyatı geri çekildi! İslam Memiş altın için alım fırsatını 2 rakamla duyurdu

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN ANALİZİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın analizinde bulundu.

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Altın gram fiyatı geri çekildi! İslam Memiş altın için alım fırsatını 2 rakamla duyurdu

SERT YÜKSELİŞLER-SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"ABD Merkez Bankası (Fed) güvercin tonda açıklama yaparak faiz indirimi sinyalini verdi.

Fed faiz kararı sonrası ons ve gram altında agresif yükselişler oldu daha sonra sert düşüşler görüldü.

Altın gram fiyatı geri çekildi! İslam Memiş altın için alım fırsatını 2 rakamla duyurdu

"ONS ALTIN TARAFINDA BALON PATLADI"

TCMB 500 baz puan faiz artırımı yaptı. Şahin tutumunu gösterdi.

Ons altın çok hızlı yükseldi. 2150 dolar seviyesine kadar teknik olarak düzeltme yapması lazım ki yükselişler sağlıklı olsun. Ancak Fed faiz kararı sonrası ons altın 2223 dolar seviyesine kadar hızlı bir atak gerçekleştirdi.

Sonrasında balon patladı. Ons altın 2174 dolara kadar geriledi.

Altın gram fiyatı geri çekildi! İslam Memiş altın için alım fırsatını 2 rakamla duyurdu

İŞTE ALTIN BEKLENTİSİ

2160-2154 dolar destek seviyeleri var. Bu seviyeler aşağı yönlü kırılırsa 2125 dolar beklentimiz gerçekleşir.

Gram altın resmi kur tarafında 2350 TL. Serbest piyasa dün 2548 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Sonrasında 50 liradan fazla satış dalgası görüldü.

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