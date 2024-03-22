Altın gram fiyatı geri çekildi! İslam Memiş altın için alım fırsatını 2 rakamla duyurdu

"ONS ALTIN TARAFINDA BALON PATLADI"

TCMB 500 baz puan faiz artırımı yaptı. Şahin tutumunu gösterdi.

Ons altın çok hızlı yükseldi. 2150 dolar seviyesine kadar teknik olarak düzeltme yapması lazım ki yükselişler sağlıklı olsun. Ancak Fed faiz kararı sonrası ons altın 2223 dolar seviyesine kadar hızlı bir atak gerçekleştirdi.

Sonrasında balon patladı. Ons altın 2174 dolara kadar geriledi.