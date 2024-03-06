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Haberler Fotohaber Araç sahipleri dikkat! Petroldeki gerileme akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:33

Araç sahipleri dikkat! Petroldeki gerileme akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Araç sahipleri mazot ve benzin fiyatı için yeni indirim, zam var mı şeklinde aratmalarını yaparken, gözler fiyatlar üzerinde etkili olan brent petroldeki gelişmelere çevrildi. BRENT'te genel yönelim aşağı yönde olurken, akaryakıt fiyatları tarafına indirim, zam olarak yansıdı mı? 6 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları ile petrol piyasasındaki tüm gelişmeler...

Araç sahipleri dikkat! Petroldeki gerileme akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Benzin fiyatı ile motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petrolde düşüş ivmesi sürürken araç sahipleri sektör temsilcilerinden gelecek habere gözlerini çevirdi. Akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? 6 Mart 2024 benzin ve mazot fiyat ile brent petroldeki son dakika gelişmeleri...

Araç sahipleri dikkat! Petroldeki gerileme akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Söz konusu düşüşlerin benzin ve motorin fiyatları tarafına yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Dün LPG fiyatlarında yaşanan değişikliğin ardından akaryakıt fiyatları cephesinde de değişiklik olacak mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Petrol fiyatları neden düşüyor? İşte detaylar...

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Araç sahipleri dikkat! Petroldeki gerileme akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

PETROLDE DÜŞÜŞ İVMESİ SÜRÜYOR

Jeopolitik risklerle bu yıl yaklaşık yüzde 6 artan brent petrol, arzın talebin önüne geçebileceğine dair bir işaret veren ABD'de stokların artmaya devam ettiğini gösteren bir raporun yayımlanmasıyla düşüşünün ardından sakinleşti. Öte yandan Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin Pazar günü mevcut üretim kesintilerini Haziran ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmaya varmasının ardından Asya'daki alıcılar için ana petrol cinsinin fiyatlarını beklenmedik bir şekilde artırdı.

Araç sahipleri dikkat! Petroldeki gerileme akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni indirim, zam yok.

Araç sahipleri dikkat! Petroldeki gerileme akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için indirim, zam yok.

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