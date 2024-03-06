Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
10:33
Araç sahipleri dikkat! Petroldeki gerileme akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?
Araç sahipleri mazot ve benzin fiyatı için yeni indirim, zam var mı şeklinde aratmalarını yaparken, gözler fiyatlar üzerinde etkili olan brent petroldeki gelişmelere çevrildi. BRENT'te genel yönelim aşağı yönde olurken, akaryakıt fiyatları tarafına indirim, zam olarak yansıdı mı? 6 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları ile petrol piyasasındaki tüm gelişmeler...