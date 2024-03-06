Araç sahipleri dikkat! Petroldeki gerileme akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Söz konusu düşüşlerin benzin ve motorin fiyatları tarafına yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Dün LPG fiyatlarında yaşanan değişikliğin ardından akaryakıt fiyatları cephesinde de değişiklik olacak mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Petrol fiyatları neden düşüyor? İşte detaylar...