Araç sahipleri dikkat! Kış geldi: 80 bin TL masraf çıkabilir!

Soğuk havaların etkisiyle araçların motor kısmındaki donmaların önlenmesi için 300 liralık antifrizi almaktan kaçınan sürücülere sanayi ustalarından, '80 bin li 300 TL'DEN KAÇARKEN, 80 BİN TL MASRAF ÇIKABİLİR! Kış aylarında yollarda donma ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle otomobil sürücüleri sanayilerin yol '40 BİN İLE 80 BİN LİRA ARASINDA MOTOR HASARLARINA SEBEP OLUYOR' Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 3. Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren motor mekan Araçların periyodik bakımlarında antifrizin sadece kışın önemli olmadığını, aynı zamanda yaz aylarında da kullanılması gerektiğine dikkat çeken Kaya, 'Antifriz, 'ANTİFRİZ O ARACIN DONMASINI ÖNLER' Antifrizde derecelerin farklılık gösterdiğini ifade eden Kaya, 'Antifriz derece derece değişiyor. Eksi 37, 56 ve 74 derece s 'MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI ZORLANIRSA HASARLAR MEYDANA GELİR' 'Antifriz kullanılmadığı takdirde aracın motoru donar ve otomobil çalıştırılamaz' diye konuşmasına de