Araç sahipleri dikkat! Kış geldi: 80 bin TL masraf çıkabilir!

Araçların periyodik bakımlarında antifrizin sadece kışın önemli olmadığını, aynı zamanda yaz aylarında da kullanılması gerektiğine dikkat çeken Kaya, "Antifriz, aracın insanlardaki dolaşan kanı gibidir. Kış aylarında 300 liralık antifriz koymayanlar 40 bin ile 80 bin lira arasında motor hasarlarına sebep oluyor. Antifriz sadece kış ayları için geçerli olan bir şey değildir. Antifriz 4 mevsim kullanılmalıdır. Eğer antifriz araçta 4 mevsim kullanılırsa aracın içindeki yedek parçanın paslanmasını önler ve bu da aracın yedek parçasının daha fazla ömürlü olmasını sağlar. Bunun için antifriz çok önemlidir. Kış aylarında motorun donmasını önler ve araç sürücülerinin araçlarını daha rahat çalıştırıp yollarına devam etmesini sağlar" dedi.