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Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 16:09

Bakan Bolat'tan Ramazan ayı açıklaması

İstanbul'da hal esnafı ile buluşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ramazan ayında fiyat artış noktasında son derece hassasiyet göstereceklerini belirtti.

Bakan Bolat’tan Ramazan ayı açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ramazan ayının yaklaştığına işaret ederek, "Esnafımızın, üreticilerimizin, tacirlerimizin ramazan ayında fiyat artış noktasında son derece hassasiyet göstereceğini ve vatandaşlarımızın gıda ürünlerini fiyat artışı olmadan yemelerini sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Bolat’tan Ramazan ayı açıklaması

Bakan Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül, sabah erken saatlerde yaklaşan ramazan ayı öncesi Bayrampaşa Sebze Meyve Hali ve Mega Center Toptancılar Sitesini ziyaret ederek buradaki esnaf ile bir araya geldi. Ziyaretlerine Bayrampaşa Sebze Meyve Halinden başlayan Bolat, buradaki dükkanları gezerek, esnaftan bilgi aldı ve onların taleplerini dinledi. Esnafla bol bol fotoğraf çektiren Bolat'a hal çalışanları ilgi gösterdi ve kendisine ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

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Bakan Bolat’tan Ramazan ayı açıklaması

Ardından İstanbul Halciler Derneği (HALDER) üyeleri ile bir araya gelen Bolat, ilgili tüm bürokratların hal ziyaretine katıldığını belirterek, talepleri dinlemek ve onlara çözüm üretmek için burada olduklarını söyledi.

Bolat, gıda ticaretinin dünya için anlam ve önemine dikkati çekerek, hallerin de hem üretici hem tüketiciler için anlamlı yerler olduğunu anlattı.

Bolat, Bayrampaşa hal esnafının kendisine ilettiği tahsis hakkı ve yerinde dönüşüm konusunu not aldıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece kuru bir ziyaret değil, sizleri dinlemek için buradayız. Sizin yanınızdayız, hizmetinizdeyiz. Biz-siz diye bir ayrım yok, biz siziz. Görevimiz sizlere hizmet etmek, sorunları çözmeye çalışmak. Ticaret Bakanlığı olarak bütün sektörlerle alakalı düzenlemeler yapma ve uygulamayı denetleme görev ve yetkilerimiz var. Bu minvalde hallerin yönetimi konusunda da düzenlemeler yapma yetkimiz var ama hallerin yönetimi Büyükşehir Belediyelerine ait. Bayrampaşa da İstanbul haline ev sahipliği yaparak, çok büyük hizmetler yapıyor. AK Parti demek; hizmet, çalışmak, üretmek, eser meydana getirmek, sorunları çözmek demektir. Türkiye tarımsal üretimde Avrupa'da lider, dünyada da 7'nci sırada. 2023'te tarımsal üretimimizde güzel bir yıl yaşadık. Hiçbir üründe yokluk, kıtlık olmadı ve fiyatlarda anormal zikzaklar, zıplamalar, fiyat davranış bozuklukları, ani artışlar gerçekleşmedi. Tarım ve Orman Bakanımız ve ekibi ile Ticaret Bakanlığı ve ekibi adeta ikiz kardeşler gibi yan yana çok uyumlu, koordineli bir çalışma gösteriyoruz. Her ürünün üretimini, tüketim rakamlarını, stok rakamlarını, ihracat ve ithalat rakamlarını takip ediyoruz. "

Bakan Bolat’tan Ramazan ayı açıklaması

"SOFRALARIN TEMEL ÜRÜNLERİNDE BU SENE ANİ FİYAT ARTIŞLARINA MÜSAADE ETMEDİK"

Bakan Bolat, Bakanlık bünyesinde ithalat, ihracat ve iç tüketim dengesinde hassas şekilde hareket ettiklerini belirterek, sofraların en temel ürünleri olan ayçiçeği yağı, zeytinyağı, salça, patates, domates gibi birçok üründe bu sene ani fiyat artışlarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini anlattı.

Bakan Bolat’tan Ramazan ayı açıklaması

Temel ürün fiyatlarında üretim, ihracat ve ithalat rakamlarını dikkate alarak fiyat noktasında aktif bir yönetim gösterdiklerini dile getiren Bolat, "Bundan sonra da böyle göstereceğiz. Önümüz ramazan ayı. Bir ay sonra ramazan ayı başlayacak. Esnafımızın, üreticilerimizin, tacirlerimizin ramazan ayında fiyat artış noktasında son derece hassasiyet göstereceğine ve vatandaşlarımızın gıda ürünlerini fiyat artışı olmadan yemelerini sağlayacağına inanıyorum. ifadelerini kullandı.

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