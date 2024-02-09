Bakan Bolat’tan Ramazan ayı açıklaması

Ardından İstanbul Halciler Derneği (HALDER) üyeleri ile bir araya gelen Bolat, ilgili tüm bürokratların hal ziyaretine katıldığını belirterek, talepleri dinlemek ve onlara çözüm üretmek için burada olduklarını söyledi.

Bolat, gıda ticaretinin dünya için anlam ve önemine dikkati çekerek, hallerin de hem üretici hem tüketiciler için anlamlı yerler olduğunu anlattı.

Bolat, Bayrampaşa hal esnafının kendisine ilettiği tahsis hakkı ve yerinde dönüşüm konusunu not aldıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece kuru bir ziyaret değil, sizleri dinlemek için buradayız. Sizin yanınızdayız, hizmetinizdeyiz. Biz-siz diye bir ayrım yok, biz siziz. Görevimiz sizlere hizmet etmek, sorunları çözmeye çalışmak. Ticaret Bakanlığı olarak bütün sektörlerle alakalı düzenlemeler yapma ve uygulamayı denetleme görev ve yetkilerimiz var. Bu minvalde hallerin yönetimi konusunda da düzenlemeler yapma yetkimiz var ama hallerin yönetimi Büyükşehir Belediyelerine ait. Bayrampaşa da İstanbul haline ev sahipliği yaparak, çok büyük hizmetler yapıyor. AK Parti demek; hizmet, çalışmak, üretmek, eser meydana getirmek, sorunları çözmek demektir. Türkiye tarımsal üretimde Avrupa'da lider, dünyada da 7'nci sırada. 2023'te tarımsal üretimimizde güzel bir yıl yaşadık. Hiçbir üründe yokluk, kıtlık olmadı ve fiyatlarda anormal zikzaklar, zıplamalar, fiyat davranış bozuklukları, ani artışlar gerçekleşmedi. Tarım ve Orman Bakanımız ve ekibi ile Ticaret Bakanlığı ve ekibi adeta ikiz kardeşler gibi yan yana çok uyumlu, koordineli bir çalışma gösteriyoruz. Her ürünün üretimini, tüketim rakamlarını, stok rakamlarını, ihracat ve ithalat rakamlarını takip ediyoruz. "