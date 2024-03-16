Bakan Ersoy’dan Antalya açıklaması: Tarihin en yoğun çalışmasını başlattık

"ANTALYA'DAKİ ARKEOLOJİK ALANLARA 5,5 MİLYAR LİRA ÖDENEK AYIRDIK"

Bakan Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Ören Yeri Karşılama Merkezi açılışında, turizmde rekorlarla dolu bir yılın geride bırakıldığını ifade ederek, 2024 yılı için 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini kaydetti.

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın da geçen yıl tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığını anımsatan Ersoy, "Bu başarılar kesinlikle tesadüf değil. Bu rekorları kırmak, Türkiye'yi dünya turizminde parlayan bir yıldız haline getirmek elbette kolay olmuyor. Biz hedefleri belirlerken bir strateji bir planlama ortaya koyuyoruz. Bu süreçte turizmi 12 aya yaymak ve nitelikli turizmi güçlendirmek adına attığımız adımlar da en önemli çalışmalarımızdan biri oldu." diye konuştu.

Turizmin 12 aya yayılmasının kültür turizmiyle çok güçlü bir ilişkisi bulunduğunu belirten Ersoy, bu doğrultuda kültürel mirası gün yüzüne çıkarıp tüm dünyanın ziyaret edebileceği bir altyapı oluşturmak adına tarihin en yoğun çalışmalarını başlattıklarını kaydetti.

Son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi, gelecek 4 yılda tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Antalya'yı merkeze alan Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı - Geleceğe Miras projemiz kapsamında, arkeolojik çalışma sayısını, yıllık 720'ye yükselttik. Bu dünyada rekordur, şu anda dünyada bir yıl içinde en çok kazı ve kurtarma çalışması yapılan ülke Türkiye'dir. Bu sayıyı 2024 yılında 750'ye, 2026'ya kadar da yıllık 800'e çıkarmayı planlıyoruz. 2028 yılı sonuna kadar Antalya'daki arkeolojik alanlarımıza kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri için 5,5 milyar lira ödenek ayırdık."

Bakan Ersoy, dünyanın en önemli koleksiyonlarından birine sahip Antalya Arkeoloji Müzesinin yeniden yapımıyla ilgili proje çalışmalarına başladıklarını ve bununla Kemer'e de bir Sualtı Arkeoloji Müzesi kazandıracaklarını ifade etti.

Geleceğe Miras projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nin de lansmanını 3 gün önce gerçekleştirdiklerini anımsatan Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde de tarihi gün yüzüne çıkaran çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.