SON DAKİKA: İşsizlik geriliyor! Bakan Işıkhan: İstihdam sayısı rekor kırdı

"OVP BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA GÜÇLÜ PERFORMANS"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik rakamlarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Şubat ayı işsizlik verisi yüzde 8,7 oranıyla bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans göstermiştir.

Genç işsizliği, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puanlık bir iyileşme kaydederek yüzde 15,6'ya düşmüştür. Kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 11,3'lük seviyesiyle yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine inmiştir.

Şubat ayında istihdamımız 32,4 milyonu aşarken yüzde 49,3'e ulaşan istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere işgücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye ve programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."