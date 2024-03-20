Bakan Kacır’dan Türksat 6A açıklaması

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ BAŞARILAR

TEKNOFEST'lere katılımda Mersin'in her daim ilk 5'te olduğunu ifade eden Kacır, bu yönüyle kentle iftihar ettiklerini bildirdi.

Kacır, Cumhuriyet'in 100. yılında 3 büyükşehirde TEKNOFEST düzenlediklerini hatırlatarak, tarihte Türkiye'de havacılık alanında yapılmaya çalışılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kacır, 2000'li yıllarda Türkiye'nin tüm kritik teknoloji alanlarında kendi sistemlerini, teknolojisini geliştirme iddiası kazandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nihayetinde Türk gençliği, sizin gibi gencecik insanların kurduğu teknoloji ekipleri, teknoloji takımları, girişimler, mühendislik kadroları, Türkiye'ye havacılıkta ve savunma sanayisinde muazzam başarılar getirdi. Bayraktar'la, ANKA'yla, AKINCI'yla, AKSUNGUR'la, HÜRKUŞ'la, HÜRJET'le, ATAK'la, KIZILELMA'yla, KAAN'la Türk milleti gökyüzüne imza attı. Bu, önü açıldığında, önündeki engeller kaldırıldığında bu milletin çocuklarının, Türk milletinin evlatlarının neleri başarabildiğinin açık ispatı. Biz bu anlayışla, kendi vazifemizi en özet haliyle Türk gençliğinin önündeki engelleri kaldırmak olarak tarif ediyoruz. Biz biliyor ve inanıyoruz ki gençlerimizin yanında olursak, onların önünü, yolunu açarsak, onlar dünyanın en yüksek teknolojik ürünlerini geliştirebilecek ve üretebilecek kabiliyete, yetkinliğe sahipler."

Bakan Kacır, savunma sanayisinde elde edilen başarıyı uzay alanında da gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Uzay çalışmalarının, teknolojinin gelişimindeki önemine değinen Kacır, "Biz, halihazırda son 20 yıldır adım adım kabiliyet kazandığımız, tecrübe biriktirdiğimiz bir alan olan uzay bilimi ve teknolojilerinde çıtayı Türkiye Yüzyılı'nda daha öteye taşımak istiyoruz." dedi.

Kacır, Türkiye'nin artık kendi uydularını geliştirebilen bir ülke olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 4 ay içinde, inşallah Türksat 6A'yı da yerli ve milli olarak geliştirme sürecini tamamlayıp, uzaya göndermeye hazırlanıyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye, dünyada haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen 10 ülkeden biri olacak." ifadesini kullandı.