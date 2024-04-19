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Haberler Fotohaber Bakan Mehmet Şimşek ABD'de konuştu: Yatırımcıların güvenini kazandık! Kredi risk priminde önemli düşüş...
Giriş Tarihi: 19.04.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 08:54

Bakan Mehmet Şimşek ABD'de konuştu: Yatırımcıların güvenini kazandık! Kredi risk priminde önemli düşüş...

Bakan Mehmet Şimşek ABD'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Uluslararası yatırımcıların güvenini yeniden kazandığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanan Bakan Şimşek, "Bu durum kredi risk primindeki önemli düşüşe de yansıyor" dedi.

AA
Bakan Mehmet Şimşek ABD’de konuştu: Yatırımcıların güvenini kazandık! Kredi risk priminde önemli düşüş...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ziyareti sırasında IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Bakan Mehmet Şimşek ABD’de konuştu: Yatırımcıların güvenini kazandık! Kredi risk priminde önemli düşüş...

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK ABD'DE KONUŞTU

Bakan Mehmet Şimşek, geçen yıl düzenlemelerin çoğunun vergi artışlarıyla ilgili olduğunu, bu yıl harcamaları mümkün olduğu ölçüde kontrol edeceklerini ve kesintiye gideceklerini ifade etti.

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Bakan Mehmet Şimşek ABD’de konuştu: Yatırımcıların güvenini kazandık! Kredi risk priminde önemli düşüş...

Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen "Türkiye: Değişken Küresel Ekonomide İleriye Doğru Gitmek" başlıklı etkinlikte konuştu.

Yurt içinde en büyük zorluğun yüksek enflasyon olduğunu yineleyen Şimşek, fiyat istikrarını sağlamanın ve enflasyonu tek haneye indirmenin en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.

Şimşek, mali disiplinin sağlanmasının da bir diğer önemli hedef olduğunu, dezenflasyon sürecinin kamu maliyesi desteği gerektirdiğini aktardı.

Bakan Şimşek, rekabetçiliğin ve üretkenliğin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil ve dijital dönüşüm gibi alanlara yönelik kapsamlı bir yapısal reform programlarının olduğunu anlattı.

Küresel borçlanmanın önemli bir sorun olduğuna da dikkati çeken Şimşek, Türkiye'nin bu anlamda daha iyi bir konumda olduğunu ancak yurt içinde fiyat istikrarının bir numaralı zorluk olduğunu kaydetti.

Bakan Mehmet Şimşek ABD’de konuştu: Yatırımcıların güvenini kazandık! Kredi risk priminde önemli düşüş...

'PARA POLİTİKASINDA SADELEŞME VE NORMALLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlarının başkanlık seçimlerinin ardından ekonomi politikasında rotanın düzeltilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Şimşek, yeni ekonomi ekibinin oluşturulması sonrası 3 yıllık kapsamlı bir programın hayata geçirildiğini dile getirdi.

Şimşek, programın temel dayanaklarından birinin para politikasının normalleşmesi olduğunu kaydederek, para politikasında sadeleşme ve normalleşme sürecinin devam ettiğini aktardı.

Programın bir diğer bileşeninin ise kamu maliyesi disiplinin yeniden sağlanması olduğuna işaret eden Şimşek, enflasyonu düşürmek için Merkez Bankası'na daha fazla destek sağlamak amacıyla mali duruşu sıkılaştırmaları gerektiğini dile getirdi.

Şimşek, programın bir başka bileşenin de yapısal reformlar olduğunu belirterek, kaynakları daha verimli alanlara yönlendirmek istediklerini ifade etti.

Bakan Mehmet Şimşek ABD’de konuştu: Yatırımcıların güvenini kazandık! Kredi risk priminde önemli düşüş...

'YATIRIMCILARIN GÜVENİNİ KAZANDIK'

Sağlam politikalar ve yapısal reformların birleşiminin yatırımcıların güveninin yeniden kazanılmasına yardımcı olacağını vurgulayan Şimşek, "Geçen yıl programının ömrü konusunda pek çok soru işareti vardı. Ancak son birkaç gündür yatırımcılarla olan görüşmelerime dayanarak size şunu söyleyebilirim ki bu sorular ortadan kalktı. Sorular artık daha çok makro konularla ilgili." dedi.

Şimşek, "Uluslararası yatırımcıların güvenini yeniden kazandığımızı düşünüyorum. Bu durum kredi risk primindeki (CDS) önemli düşüşe de yansıyor." diye konuştu.

Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonun bu yıl yüzde 36'ya gelecek yıl yüzde 14'e ve 2026'da tek haneli rakamlara düşmesinin beklendiğini anımsatan Şimşek, "İddialı olsa da bu hedeflerin ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz çünkü desteklenen sıkı bir para politikamız var. Deprem harcamalarını dışarda tuttuğumuzda, uluslararası standartlara göre sıkı bir maliye politikamız da var. İlerleme var, sonuçları göstermek için zamana ihtiyacımız var." dedi.

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