Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda CHP'li belediyelerin tüm gücüyle deprem bölgesinde olduğunu iddia eden bazı CHP'li milletvekillerine, "Nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki 'deprem turisti' gibi geldiler, görüntü verdiler, 'selfie' çektiler, bırakıp gittiler, benim sitemim de onlara, bunu söylemek benim hakkım" karşılığını verdi. Bakan Özhaseki'nin 'deprem turisti' söylemi muhalefet sıralarını rahatsız etti.