Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…

"BENİM SİTEMİM GÖRÜNTÜ VERMEK İÇİN GELEN BELEDİYELERE"

Bakan Özhaseki, Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmaları aktaran Bakan Özhaseki, deprem sonrasında hizmet için yardıma eden tüm belediyelere teşekkür ederken, bazı belediyelere de tepki gösterdi. Deprem bölgesine gösteriş için gelen bazı belediyelere 'deprem turisti' benzetmesi yapan Bakan Özhaseki "Bizler deprem bölgesi için gayret ettik, orada birçok CHP'li belediye de vardı, bunu da söyleyelim ama nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki 'deprem turisti' gibi geldiler, görüntü verdiler, 'selfie' çektiler, bırakıp gittiler, benim sitemim de onlara, bunu söylemek benim hakkım." serzenişinde bulundu.