Bakan Yumaklı ’Rekorlarla tamamladı’ diyerek duyurdu: Son 25 yılın zirvesi

TÜRKŞEKER, 40 BİN 132 ÜRETİCİYE 21 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPTI

Ereğli Şeker Fabrikası'yla başlayan 2023-2024 kampanya döneminin Ilgın Şeker Fabrikası'yla tamamlandığını belirten Yumaklı, "1998 yılından bu yana en uzun kampanya dönemini ortalama 155 günlük üretim dönemiyle başarıyla geçiren Türkşeker tarihi bir rekor elde etti. Pancar ekiminden sökümüne üretimin her aşamasında geçimini pancar tarımından sağlayan üreticilerin yanında olan Türkşeker, 2023-2024 döneminde 40 bin 132 üreticiye 21 milyar lira ödeme yaptı. 2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işlenerek, 1 milyon 161 bin 100 ton şeker üretildi, yan ürün olarak da 418 bin 800 ton melas, 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi." değerlendirmesinde bulundu.