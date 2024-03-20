Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
10:46
Bakan Yumaklı 'Rekorlarla tamamladı' diyerek duyurdu: Son 25 yılın zirvesi
Türkiye'nin en büyük şeker şirketi Türkşeker, 2023-2024 kampanya döneminde faaliyette bulunan 14 şeker fabrikasıyla pancar ve şeker üretiminde son 25 yılın zirvesine ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, söz konusu dönemi rekorla tamamlandığını belirterek, şeker pancarı üretiminin sözleşmeli üretim modelinin en iyi örneklerden biri olduğuna dikkati çekti.