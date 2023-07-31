Giriş Tarihi: 31.07.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 08:59

Bakanlıktan ihracatçılara mesaj! Pay %10'a çıkarılacak: 'Tüm imkanlar sağlanacaktır'

Ticaret Bakanlığı, "E-ihracatın desteklerimizle birlikte genel ihracat içindeki payının %10'a çıkarılması öncelikli hedeflerimizdendir" diyerek, e-ihracat yapan firmalar için hazırlanan destek paketlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, dijital pazaryeri tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti desteği, depo kira desteği, çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından hizmet desteği, pazaryeri komisyon gideri desteği, e-ihracat desteği, pazara giriş rapor desteği, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu desteği kapsamları ile giderlerin desteklenmesi yönünde e-ihracat ayağı güçlendirilerek geliştirilecek.