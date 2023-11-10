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Haberler Fotohaber MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: Faiz oranları yükseldi! İşte banka banka güncel mevduat oranları listesi...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 11:16

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: Faiz oranları yükseldi! İşte banka banka güncel mevduat oranları listesi...

Son dakika haberi...Merkez Bankası'nın faiz artırma politikalarıyla bankalar da mevduat faizi oranları listesini güncelleyerek artışa gitti. Tasarrufunu artırmak isteyenler vatandaşlar için mevduat hesapları alternatif bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu kapsamda yenilenen mevduat faizi oranları bankada parası olan ya da bankaya para yatırmak isteyen vatandaşların radarına girdi. Bankalar, "Hangi banka ne kadar faiz veriyor" sorusuna yanıt olarak mevduat faizi listelerini tek tek yayımladı. İşte mevduat faiz oranları güncel listesine ilişkin tüm detaylar...

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: Faiz oranları yükseldi! İşte banka banka güncel mevduat oranları listesi...

Tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşları ilgilendiren liste güncellendi. Mevduat faiz oranları, Merkez Bankası faiz artırımı sonrası yenilendi. Bu oranlar birikimleri ne kadar kazançlı bir şekilde değerlendirilebileceğini belirliyor.

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: Faiz oranları yükseldi! İşte banka banka güncel mevduat oranları listesi...

Bu kapsamda kış aylarına geldiğimiz süreçte birikimlerini hem güvende tutmak hem de karlı bir şekilde büyütmek isteyenlerin sayısında hızlı bir artış görülüyor. Mevduat hesapları tasarruflarınızı güvende tutarken aynı zamanda faiz getirisi sağlıyor.

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MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: Faiz oranları yükseldi! İşte banka banka güncel mevduat oranları listesi...

DENİZBANK

E-Mevduat

Faiz Oranı: %42
Vade Sonu Tutar: 12.243,29 TL
Net Kazanç: 362.243,29 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: Faiz oranları yükseldi! İşte banka banka güncel mevduat oranları listesi...

TEB

Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %40
Vade Sonu Tutar: 11.660,27 TL
Net Kazanç: 361.660,27 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: Faiz oranları yükseldi! İşte banka banka güncel mevduat oranları listesi...

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %37
Vade Sonu Tutar: 10.785,75 TL
Net Kazanç: 360.785,75 TL

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