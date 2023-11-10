Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 11:16

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: Faiz oranları yükseldi! İşte banka banka güncel mevduat oranları listesi...

Son dakika haberi...Merkez Bankası'nın faiz artırma politikalarıyla bankalar da mevduat faizi oranları listesini güncelleyerek artışa gitti. Tasarrufunu artırmak isteyenler vatandaşlar için mevduat hesapları alternatif bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu kapsamda yenilenen mevduat faizi oranları bankada parası olan ya da bankaya para yatırmak isteyen vatandaşların radarına girdi. Bankalar, "Hangi banka ne kadar faiz veriyor" sorusuna yanıt olarak mevduat faizi listelerini tek tek yayımladı. İşte mevduat faiz oranları güncel listesine ilişkin tüm detaylar...