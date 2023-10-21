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Haberler Fotohaber BENZİN FİYATI SON DAKİKA 21 EKİM 2023: Akaryakıt fiyatları değişti! Benzine zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İl il güncel benzin fiyatları
Giriş Tarihi: 21.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 11:00

BENZİN FİYATI SON DAKİKA 21 EKİM 2023: Akaryakıt fiyatları değişti! Benzine zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İl il güncel benzin fiyatları

Benzin fiyatı son dakika zam indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail-Hamas çatışması nedeniyle petrol fiyatları 93 doları aşarken akaryakıt zam haberleri gelmeye başladı. Bu noktada ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?' sorularına yanıt aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Benzine zam yapıldı. Peki; Benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL, zam mı geldi? İşte 21 Ekim 2023 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları son durum…

Benzin fiyatı son dakika 21 Ekim 2023: Benzine zam mı geldi, litresi ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıt fiyatları son durum

Son dakika benzin fiyatı zam haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. İsrail-Hamas çatışmasının petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle petrol fiyatları artış yaşadı. Geçtiğimiz günlerde uygulanan motorin zammı sonrası araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Benzine zam uygulandı. Bu gelişme sonrası ''Benzine zam mı geldi, benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?'' soruları yanıt buldu. İl il güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. İşte 21 Ekim 2023 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları son dakika gelişmeleri…

Benzin fiyatı son dakika 21 Ekim 2023: Benzine zam mı geldi, litresi ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıt fiyatları son durum

LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar, Rusya'da ve Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı cephesindeki beklentiler değişiyor.

Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

İsrail-Gazze çatışmasının petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle petrol fiyatları artış yaşadı. Bu da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Şimdi güncel LPG fiyatı, benzin fiyatı ve motorin fiyatı merak ediliyor.

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Benzin fiyatı son dakika 21 Ekim 2023: Benzine zam mı geldi, litresi ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıt fiyatları son durum

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM!

Benzin litre fiyatı geçtiğimiz haftalarda iki indirim ile toplamda 3 lira 28 kuruş gerilemişti.

Gelen son dakika bilgisine göre, 21 Ekim 2023 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.

Yeni zam ile birlikte ortalama fiyatlar İstanbul'da 35,09 TL, Ankara'da 35,72 TL ve İzmir'de 35,82 TL'ye yükseldi.

Benzin fiyatı son dakika 21 Ekim 2023: Benzine zam mı geldi, litresi ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıt fiyatları son durum

LPG VE MOTORİN FİYATLARI İÇİN ZAM, İNDİRİM VAR MI?

LPG ve motorin fiyatları için yeni indirim, zam haberi bulunmuyor.

Benzin fiyatı son dakika 21 Ekim 2023: Benzine zam mı geldi, litresi ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıt fiyatları son durum

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI SON DURUM

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 21 Ekim 2023 Cumartesi günü için sorgulanıyor. İşte; 21 Ekim 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

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