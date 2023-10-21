BENZİN FİYATI SON DAKİKA 21 EKİM 2023: Akaryakıt fiyatları değişti! Benzine zam mı geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İl il güncel benzin fiyatları

Giriş Tarihi: 21.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 11:00

Benzin fiyatı son dakika zam indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail-Hamas çatışması nedeniyle petrol fiyatları 93 doları aşarken akaryakıt zam haberleri gelmeye başladı. Bu noktada ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?' sorularına yanıt aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Benzine zam yapıldı. Peki; Benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL, zam mı geldi? İşte 21 Ekim 2023 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları son durum…