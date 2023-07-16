BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: ÖTV zammı geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 09:15

Son dakika haberi...Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ötv zammı ile arttı. Akaryakıt ÖTV zammı ne kadar oldu? Öte yandan akaryakıt fiyatları bilindiği üzere brent petrol, dolar kuru tarafındaki dalgalanmalar indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Ötv zammı ile beraber bugünden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları bugün değişti. ÖTV akaryakıt zammı ile benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve mazot litre fiyatları...