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Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: ÖTV zammı geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 09:15

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: ÖTV zammı geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi...Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ötv zammı ile arttı. Akaryakıt ÖTV zammı ne kadar oldu? Öte yandan akaryakıt fiyatları bilindiği üzere brent petrol, dolar kuru tarafındaki dalgalanmalar indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Ötv zammı ile beraber bugünden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları bugün değişti. ÖTV akaryakıt zammı ile benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve mazot litre fiyatları...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: ÖTV zammı geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberleri...ÖTV zammı ile beraber benzin fiyatı ve motorin fiyatları değişti. Petrol piyasasında dalgalanmalar sürerken benzin fiyatı ve mazot fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Benzin ötv zammı kaç TL, motorin fiyatları ötv artışı ne kadar oldu? İşte yeni akaryakıt pompa fiyatları...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: ÖTV zammı geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2023 AKARYAKIT ÖTV ZAMMI NE KADAR OLDU?

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı.

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: ÖTV zammı geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzin fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira olacak.

Motorinin litre fiyatı üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: ÖTV zammı geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÖTV ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATI VE MAZOT FİYATI NE KADAR OLDU?

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: ÖTV zammı geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 32,26 TL
Ankara 32,80 TL
İzmir 32,96 TL

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