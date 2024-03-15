Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
09:26
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 ayın zirvesine çıktı! Zam geldi! Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları yükselişine devam ederken, akaryakıt fiyatları için sektör temsilcilerinden beklenen haber geldi. Mazot ve benzin fiyatı için bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam gelirken, petrol fiyatları 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Peki bu yükselişin akaryakıt fiyatları kanadına yansıması oldu mu? Benzin ve motorin fiyatları için yeni indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?