Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 ayın zirvesine çıktı! Zam geldi! Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:26

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 ayın zirvesine çıktı! Zam geldi! Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları yükselişine devam ederken, akaryakıt fiyatları için sektör temsilcilerinden beklenen haber geldi. Mazot ve benzin fiyatı için bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam gelirken, petrol fiyatları 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Peki bu yükselişin akaryakıt fiyatları kanadına yansıması oldu mu? Benzin ve motorin fiyatları için yeni indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 ayın zirvesine çıktı! Zam geldi! Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?

Petrol fiyatları tarafında yaşanan yükselişler benzin ve motorin fiyatları cephesine de yansıdı. Akaryakıt fiyatları bugün gelen zam ile yükseldi. Petrol fiyatları yükselişine devam ederken araç sahipleri yeni indirim, zam var mı merak ediyor.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 ayın zirvesine çıktı! Zam geldi! Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları bugün değişti. Son zamanlar petrol fiyatları tarafında yaşanan yükselişler sonrası bugün benzine ve motorine zam geldi. Uzmanlar 4 ayın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatları için gerileme beklerken, küresel gösterge bu hafta yaklaşık yüzde 4 artış kaydetti. Peki akaryakıt fiyatları cephesinde yeni indirim, zam var mı? Zam sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Petrol piyasasında neler yaşanıyor? İşte detaylar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 ayın zirvesine çıktı! Zam geldi! Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?

PETROL FİYATLARI 4 AYIN EN YÜKSEĞİNDE

Petrol, Uluslararası Enerji Ajansı'nın ve OPEC+'nın üretim kesintilerini sürdüreceği varsayımıyla önceki fazla tahminini değiştirerek 2024 yılına kadar arz açığı öngörmesinin ardından dört ayın en yüksek seviyesinde kaldı.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 ayın zirvesine çıktı! Zam geldi! Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?

KISITLAMALARIN YILIN GERİ KALANINDA DA SÜRECEĞİ BEKLENİYOR

Brent önceki iki seansta yüzde 4,3 yükseldikten sonra varil başına 85 dolar civarına geriledi. ABD ham petrolü 81 dolara yakın. UEA, Perşembe günü yayınladığı aylık raporda, OPEC ve müttefiklerinin "petrol piyasalarını dengelemek" için kısıtlamalarını yılın geri kalanında sürdüreceğini varsaydığını belirtti.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 ayın zirvesine çıktı! Zam geldi! Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?

KÜRESEL GÖSTERGE BU HAFTA YÜZDE 4 ARTIŞ KAYDETTİ

Ocak ayından bu yana ABD stoklarındaki ilk düşüş ve Ukrayna'nın başka bir Rus rafinerisine saldırmasının ardından artan jeopolitik gerilimlerin de desteğiyle küresel gösterge bu hafta yaklaşık yüzde 4 artış kaydetti.

SON DAKİKA