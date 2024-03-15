BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 ayın zirvesine çıktı! Zam geldi! Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları bugün değişti. Son zamanlar petrol fiyatları tarafında yaşanan yükselişler sonrası bugün benzine ve motorine zam geldi. Uzmanlar 4 ayın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatları için gerileme beklerken, küresel gösterge bu hafta yaklaşık yüzde 4 artış kaydetti. Peki akaryakıt fiyatları cephesinde yeni indirim, zam var mı? Zam sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Petrol piyasasında neler yaşanıyor? İşte detaylar...