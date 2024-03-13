Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
09:43
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 gün sonra yükseldi! İndirim, zam var mı? Motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları, brent petroldeki dalgalanmalar ve dolar kurunda yaşanan gelişmelerle yeniden belirleniyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 102,9 seviyesinde bulunurken, ABD'de petrol stoklarının azaldığına yönelik veri akışıyla birlikte yükselen Brent petrolün varil fiyatı 82,3 dolardan işlem görüyor. Bu gelişmelerle birlikte akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki indirim, zam var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...