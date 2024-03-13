BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 gün sonra yükseldi! İndirim, zam var mı? Motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

AKARYAKITA İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Fed'in izlediği politikalar, OPEC+ grubu üyesi ülkelerin aldığı kararlar ve jeopolitik risklerle benzin fiyatı ve motorin fiyatları değişiyor. Brent petrol 82 doların üzerinde fiyatlanırken, dolar kuru da 32 TL civarında seyrediyor. Peki akaryakıt fiyatları cephesinde gelişme var mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? İşte 13 Mart 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve motorin fiyatları listesi...