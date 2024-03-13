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Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 gün sonra yükseldi! İndirim, zam var mı? Motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:43

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 gün sonra yükseldi! İndirim, zam var mı? Motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları, brent petroldeki dalgalanmalar ve dolar kurunda yaşanan gelişmelerle yeniden belirleniyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 102,9 seviyesinde bulunurken, ABD'de petrol stoklarının azaldığına yönelik veri akışıyla birlikte yükselen Brent petrolün varil fiyatı 82,3 dolardan işlem görüyor. Bu gelişmelerle birlikte akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki indirim, zam var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 gün sonra yükseldi! İndirim, zam var mı? Motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

Benzin fiyatı ve mazot fiyatı, Brent petrol ile dolar/TL tarafındaki gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Petrolde yükseliş ivmesi izlenirken araç sahipleri 'Akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim, zam var mı?' diye aratıyor.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 gün sonra yükseldi! İndirim, zam var mı? Motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

AKARYAKITA İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Fed'in izlediği politikalar, OPEC+ grubu üyesi ülkelerin aldığı kararlar ve jeopolitik risklerle benzin fiyatı ve motorin fiyatları değişiyor. Brent petrol 82 doların üzerinde fiyatlanırken, dolar kuru da 32 TL civarında seyrediyor. Peki akaryakıt fiyatları cephesinde gelişme var mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? İşte 13 Mart 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve motorin fiyatları listesi...

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 gün sonra yükseldi! İndirim, zam var mı? Motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

PETROL DÖRT GÜNLÜK KAYIPLARININ ARDINDAN YÜKSELDİ

Petrol, sektör raporunun ABD ham stoklarındaki daralmaya işaret ederek OPEC'in tereddütlü kesintilerini dengelediğine işaret etmesiyle dört günlük kayıplarının ardından yükseldi.

ABD ham petrolü önceki dört seansa göre yüzde 2 düştükten sonra varil başına 78 dolar civarına yükseldi. Brent 82 doların üzerine çıktı. Sektör tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü (API) kaynaklara göre, ham petrol stoklarının geçen hafta 5,5 milyon varil düştüğünü bildirdi.

Çarşamba günü ilerleyen saatlerde ABD hükümetinin verileri doğrulanırsa bu, yedi haftadaki ilk düşüş olacak. API rakamları ayrıca ABD ham petrolünün teslimat noktası Cushing, Oklahoma'daki ham stokların neredeyse 1 milyon varil düştüğünü gösterdi.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 gün sonra yükseldi! İndirim, zam var mı? Motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

Petrol fiyatları Salı günü, OPEC'in Irak'ın ikinci aydaki kotasını aşması nedeniyle son arz kesintilerinin durduğunu söylemesinin ardından düştü, ancak gösterge vadeli işlemler bu yıl dar bir ticaret aralığında sıkışıp kaldı.

Singapur'daki IG Asia Pte'den piyasa stratejisti Jun Rong Yeap, API rakamlarının "petrol talebine ilişkin daha iyimser bir bakış açısı sağlıyor. Petrol vadeli işlemlerinin dar aralığının dışına çıkmasına yardımcı olabilecek yükseliş tetikleyicisinin, artan jeopolitik gerilimler veya Çin ekonomisinin iyileşmesi şeklinde gelebileceğini" belirtti.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 gün sonra yükseldi! İndirim, zam var mı? Motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

Enerji Bilgi İdaresi Salı günü yaptığı açıklamada, ABD petrol üretiminin bu yıl önceden beklenenden daha hızlı artacağını ve bunun OPEC+ kesintileri nedeniyle küresel arzın tamponlanmasına yardımcı olacağını söyledi. EIA, Kısa Vadeli Enerji Görünümü'nde tahminde bulunarak 2025 yılı üretim tahminini de yüzde 1,2 artırdı.

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