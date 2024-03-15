Birleşik Krallık ile 20 milyar dolarlık ticaret hedefleniyor

"UKEF, DEMİR YOLU VE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNE 4 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN SAĞLADI"

Bakan Bolat, söz konusu yeni alanlarda her iki ülkenin fayda sağlayabileceği ve kazan-kazan ilkesi temelinde bir STA için müzakerelerin yapılacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Biz kendi ülkemize azami fayda ve avantaj sağlamaya çalışacağız. Onlar da kendi ülkeleri için masaya taleplerini koyacaklar. Yani iki taraf da bu taleplerde anlaşamazsa zaten anlaşma olmaz. Mevcut serbest ticaret anlaşması devam eder, sanayi ürünlerinde. Ama iki ülkenin de kazan kazan ilkesiyle ticaretlerini artırabileceği bir ortam ve şartlar oluştuğu takdirde de anlaşmaya varılır."