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Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:47

Birleşik Krallık ile 20 milyar dolarlık ticaret hedefleniyor

Birleşik Krallık ile başlayacak STA güncelleme müzakerelerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngilizlerin Türkiye ile ekonomik ilişkilerin artmasına büyük önem verdiğini ifade ederek, "İlk planda bu seneki hedefimiz 19 milyar doları aşarak karşılıklı ticarette 20 milyar dolara ulaşmak" dedi.

AA
Birleşik Krallık ile 20 milyar dolarlık ticaret hedefleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki serbest ticaret anlaşmasını (STA) güncelleme müzakerelerinin teknik olarak 10 Haziran'da Londra'da başlayacağını söyledi.

Birleşik Krallık ile 20 milyar dolarlık ticaret hedefleniyor

"STA'NIN GÜNCELLENMESİ MÜZAKERELERİNİ HER İKİ ÜLKE BİRBİRİNE TEKLİF ETTİ"

Bolat, Londra'da mevkidaşı Badenoch ile bu süreci başlattıklarını belirterek, müzakerelerin zaman alabileceğini, İngiltere'nin yoğun bir seçim dönemine girdiğini ancak teknik düzeyde müzakerelerin 10 Haziran'da Londra'da başlayacağını söyledi.

Bolat, söz konusu anlaşmanın 2021 başında yürürlüğe girdiğini ve Kovid-19 salgını şartlarında dahi oldukça başarılı ilerlediğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılıklı ticaretimiz 19 milyar dolara yükseldi ve bu ticarette geçen yıl itibarıyla Türkiye 6 milyar dolar fazla kazandı. Ama ticaret yıllar içinde değişebiliyor. Önemli olan karşılıklı ticaretteki ivmenin devam etmesi. Mevcut serbest ticaret anlaşması sanayi ürünlerini kapsıyordu. Hizmetler sektörünü, yani eğitim, sağlık, fuarcılık, bankacılık, telekomünikasyon, taşımacılık, kara, hava, deniz ve demir yolu taşımacılığı ve turizm sektörlerini de dahil etmek, ortak yatırımları kurala bağlamak ve teşvik etmek, geliştirmek ve tarımsal ürünlerde de karşılıklı bazı tavizlerin elde edilmesi zeminini konuşmak üzere STA'nın güncellenmesi müzakerelerini her iki ülke birbirine teklif etti."

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Birleşik Krallık ile 20 milyar dolarlık ticaret hedefleniyor

"UKEF, DEMİR YOLU VE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNE 4 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN SAĞLADI"

Bakan Bolat, söz konusu yeni alanlarda her iki ülkenin fayda sağlayabileceği ve kazan-kazan ilkesi temelinde bir STA için müzakerelerin yapılacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Biz kendi ülkemize azami fayda ve avantaj sağlamaya çalışacağız. Onlar da kendi ülkeleri için masaya taleplerini koyacaklar. Yani iki taraf da bu taleplerde anlaşamazsa zaten anlaşma olmaz. Mevcut serbest ticaret anlaşması devam eder, sanayi ürünlerinde. Ama iki ülkenin de kazan kazan ilkesiyle ticaretlerini artırabileceği bir ortam ve şartlar oluştuğu takdirde de anlaşmaya varılır."

Birleşik Krallık ile 20 milyar dolarlık ticaret hedefleniyor

Bolat, Türkiye'nin Birleşik Krallık ile turizm haricinde dahi 5 milyar dolarlık hizmetler ticareti bulunduğunu belirterek, üçüncü ülkelerdeki müteahhitlik hizmetlerinde her iki ülke firmalarının birlikte çalışması noktasında iki ay önce İstanbul'da bir niyet mektubu imzalandığını anımsattı.

Birleşik Krallık ile 20 milyar dolarlık ticaret hedefleniyor

Bu kapsamda Türk ve İngiliz firmalarının birlikte iş yapmasının teşvik edileceğini dile getiren Bolat, "Yine, Birleşik Krallık resmi İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) Türkiye'de demir yolu projeleri ve yenilenebilir enerji gibi bazı önemli projelere 4 milyar dolar civarında finans desteği verdi. Bu da ülkemizde bu projelerin tamamlanması açısından büyük önem arz ediyor. Kendilerine bu iş birliğinin devamını istediğimizi belirttik." diye konuştu.

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