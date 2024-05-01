Giriş Tarihi: 01.05.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
11:39
Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalar 50 günde tamamlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul-Ankara istikametinde meydana gelen heyelanın ardından yaşanabilecek benzer durumların önlenmesi amacıyla, tünel giriş yapısının betonarme temel üzerine çelik konstrüksiyon imalatı ile uzatılmasının projelendirildiğini belirterek, "2. etap çalışmaları kapsamında Bolu Dağı Geçişi'nin Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan ve Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan 23 kilometrelik kesiminin İstanbul istikameti 2024 yılı Temmuz ayında trafiğe kapatılacak, söz konusu istikamette trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na aktarılacak." dedi.