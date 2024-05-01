Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalar 50 günde tamamlanacak

"TÜNELİN TOPLAM UZUNLUĞUNU 3 BİN 115 METREYE ÇIKARDIK"



Çalışmaların 1. etabı kapsamında, tünel portalının Ankara yönünün tünel girişinin, çelik konstrüksiyon, her biri 7 mm kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 370 ton çelik kullanılarak 90 metre uzatıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Böylelikle tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkardık. Yapılan bu çalışmayla söz konusu kesimde meydana gelebilecek bir heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedefledik." diye konuştu.

