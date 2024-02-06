Bor Şeker halka arz tarihleri: Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan Bor Şeker halka arz kapsamında talep toplamaya başlıyor. Bor Şeker A.Ş. halka arz büyüklüğü 1,85 milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı ise yüzde 29,17 olarak belirlendi. 70 milyon lot dağıtımı yapacak şirket, sürecin ardından BORSK Bist kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak. Peki, Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte (BORSK) Bor Şeker halka arz tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayıları...