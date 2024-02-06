Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bor Şeker halka arz tarihleri: Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 21:43

Bor Şeker halka arz tarihleri: Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile bu hafta Bor Şeker halka arz oluyor. Aracı kurumu Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlenen Bor Şeker A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Şeker üretimi yapan şirket, sonuçların açıklanması ardından BORSK Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Şimdi yatırım yapmak isteyen kişilerin gündeminde ''Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?'' sorular yer alıyor. İşte, Bor Şeker (BORSK) talep toplama tarihleri...

Bor Şeker halka arz tarihleri: Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan Bor Şeker halka arz kapsamında talep toplamaya başlıyor. Bor Şeker A.Ş. halka arz büyüklüğü 1,85 milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı ise yüzde 29,17 olarak belirlendi. 70 milyon lot dağıtımı yapacak şirket, sürecin ardından BORSK Bist kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak. Peki, Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte (BORSK) Bor Şeker halka arz tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayıları...

Bor Şeker halka arz tarihleri: Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

BOR ŞEKER TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || BOR ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bor Şeker A.Ş. halka arzına onay verdi. Şirket, 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplayacak.

Yayınlanan takvime göre, Bor Şeker halka arzı için talep toplama işlemleri 7 Şubat Salı günü başlayacak ve 9 Şubat Perşembe günü sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bor Şeker halka arz tarihleri: Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

BOR ŞEKER HİSSE FİYATI NE KADAR?

Bor Şeker halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 26,54 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Bireysel yatırımcılara, şirket çalışanlarına ve çiftçilere eşit dağıtım yapılacak.

Bor Şeker halka arz tarihleri: Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

BOR ŞEKER HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Bor Şeker ''BORSK'' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Şirket, halka arz yoluyla 225.000.000 TL olan mevcut sermayesini 265.000.000 TL'ye çıkaracak.

Bor Şeker halka arz tarihleri: Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

BOR ŞEKER KAÇ LOT VERİR?

Bor Şeker halka arz 70,000,000 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ilerleyen günlerde belli olacak.

Şirketin halka arz açıklık oranı yüzde 29,17 olarak açıklanırken halka arz büyüklüğünün ise 1,85 Milyar TL olması planlanıyor.

SON DAKİKA