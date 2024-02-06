Giriş Tarihi: 06.02.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
21:43
Bor Şeker halka arz tarihleri: Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile bu hafta Bor Şeker halka arz oluyor. Aracı kurumu Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlenen Bor Şeker A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Şeker üretimi yapan şirket, sonuçların açıklanması ardından BORSK Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Şimdi yatırım yapmak isteyen kişilerin gündeminde ''Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?'' sorular yer alıyor. İşte, Bor Şeker (BORSK) talep toplama tarihleri...